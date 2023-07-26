Молдова сократит численность сотрудников посольства РФ из-за скандала со шпионажем

Сегодня МИД вызвал посла РФ и уведомил о решении молдавских властей сравнять численность сотрудников посольств в Кишиневе и Москве. После пересмотра аккредитации россиянам разрешено оставить 10 дипломатов (из 37) и 15 человек техперсонала. Остальные должны покинуть страну за две недели.

"Это решение принято в результате многочисленных недружественных действий в отношении Республики Молдова, не связанных с дипломатическим мандатом, а также попыток дестабилизировать внутреннюю ситуацию в нашей стране", – говорится в сообщении МИД.

Два дня назад канал Jurnal TV опубликовал расследование о шпионаже России в Молдове. В нем рассказывалось, что россияне оснастили здание посольства в Кишиневе многочисленными антенными системами, способными принимать любые сигналы дальнего действия.

"Мы насчитали 28 таких устройств, установленных на крышах двух зданий дипломатической миссии на бульваре Штефан чел Маре. Это почти в два раза больше, чем в Брюсселе, где базируются многие подразделения Европейского союза и находится штаб-квартира НАТО. Оборудование может собирать конфиденциальную информацию, чувствительную для обеспечения безопасности Молдовы", – сообщил телеканал.