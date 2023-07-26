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Молдова сократит численность сотрудников посольства РФ из-за скандала со шпионажем

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Россиянам разрешено оставить 10 дипломатов из 37 и 15 человек техперсонала
Россиянам разрешено оставить 10 дипломатов из 37 и 15 человек техперсонала
Фото: moldova.mid.ru

Дипломатический состав посольства страны-агрессора России в Молдове должен быть сокращен почти втрое. Об этом министерство иностранных дел Молдовы заявило 26 июля в Facebook.

Сегодня МИД вызвал посла РФ и уведомил о решении молдавских властей сравнять  численность сотрудников посольств в Кишиневе и Москве. После пересмотра аккредитации россиянам разрешено оставить 10 дипломатов (из 37) и 15 человек техперсонала. Остальные должны покинуть страну за две недели.

"Это решение принято в результате многочисленных недружественных действий в отношении Республики Молдова, не связанных с дипломатическим мандатом, а также попыток дестабилизировать внутреннюю ситуацию в нашей стране", – говорится в сообщении МИД.

https://www.facebook.com/mfa.gov.md/posts/pfbid0yCgDfhG8TMDN9pSftcSbS5ewVMoqebB2rbTi5gXYDqVePhA73j7CtpHGb3bQzQrRl

Два дня назад канал Jurnal TV опубликовал расследование о шпионаже России в Молдове. В нем рассказывалось, что россияне оснастили здание посольства в Кишиневе многочисленными антенными системами, способными принимать любые сигналы дальнего действия.

"Мы насчитали 28 таких устройств, установленных на крышах двух зданий дипломатической миссии на бульваре Штефан чел Маре. Это почти в два раза больше, чем в Брюсселе, где базируются многие подразделения Европейского союза и находится штаб-квартира НАТО. Оборудование может собирать конфиденциальную информацию, чувствительную для обеспечения безопасности Молдовы", – сообщил телеканал.

Контекст:

В марте американская разведка заявляла, что лица, связанные с российскими спецслужбами, пытаются организовать в Молдове протесты против правительства и добиться смены власти на "более пророссийскую".

В конце февраля и в марте в Кишиневе состоялись митинги, на которых протестующие требовали, чтобы власть оплатила платежки за коммунальные услуги за зимние месяцы. 12 марта глава Национальной полиции Молдовы Виорел Чернэуцяну сообщил, что правоохранители раскрыли группу организаторов беспорядков, а полиция установила гражданина России, который должен был организовать провокации на митинге.

Теги: Россия, Молдова, посольство, шпионаж, Кишинев, МИД Молдовы, дипломаты
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