Муэдзин мечети Айя-София в Стамбуле умер от сердечного приступа

Муэдзин Осман Аслан был волонтером в мечети Святой Софии, он призывал людей с минаретов на молитву.

Муэдзин Осман Аслан 2 августа внезапно скончался от сердечного приступа в мечети Святой Софии, но об этом стало известно только сейчас, сообщает 5 августа Оrthodox Times.

По информации сайта, муэдзин был волонтером, он с минаретов призывал верующих к молитве.

Мусульманские религиозные службы начали проводить в Соборе Святой Софии 24 июля. Это стало возможным после того, как 10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым преобразовал Собор Святой Софии в Стамбуле в действующую мечеть. Решение было принято вскоре после того, как Госсовет Турции (высший административный суд страны) отменил декрет Кемаля Ататюрка от 1934 года о преобразовании собора в музей.

Решение о преобразовании Собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть может стать причиной его исключения из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

США и Европа осудили решение Турции изменить статус Собора Святой Софии. Решение турецких властей было принято с пренебрежением к чувствам верующих религиозных меньшинств, отметили в комиссии по свободе религии в мире.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула, районе Султанахмет. В 1453 году после захвата Константинополя османами собор был обращен в мечеть. В 1934 году он получил статус музея. В 1985 году Софийский собор был включен в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.