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Мужчину, задержанного в Париже по делу об убийстве журналиста Хашогги, отпустили и признали "грубую ошибку"

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Хашогги убили осенью 2018 года
Хашогги убили осенью 2018 года
Фото: ЕРА

8 декабря власти Франции отпустили мужчину, задержанного накануне в аэропорту в Париже в связи с розыском Интерполом за убийство саудовского журналиста, колумниста The Washington Post Джамаля Хашогги. Об этом со ссылкой на власти страны проинформировало агентство AFP.

Задержанный мужчина с паспортом на имя 33-летнего Халеда Айеда Алотайби прошел углубленную идентификацию и был отпущен. Он уже вылетел в Эр-Рияд, как и планировал изначально, отметили в посольстве Саудовской Аравии во Франции.

Прокурор Парижа Реми Эйц признал "грубую ошибку" правоохранителей и подтвердил, что мужчину отпустили.

Источник АFP в органах безопасности Саудовской Аравии отметил, что Халед Айед Алотайби – очень распространенное имя в королевстве и что тот Алотайби, которого якобы задержали во Франции, на самом деле уже отбывает срок в тюрьме в Саудовской Аравии.

Контекст:

Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

59-летний журналист неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.

Турецкие правоохранители считают, что тело журналиста расчленили и уничтожили в кислоте на территории консульства или в резиденции генерального консула.

19 июня 2019 года спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард обнародовала доклад, согласно которому существуют достоверные доказательства связи между убийством журналиста и наследным принцем. Последний свою причастность к преступлению отрицает.

7 сентября уголовный суд Эр-Рияда вынес окончательный приговор по делу Хашогги. Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы каждый, еще один получил 10 лет заключения, двое – по семь лет лишения свободы.

23 декабря 2019 года суд признал этих восьмерых человек виновными в убийстве журналиста. Пятерых суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на 24 года. Однако в мае 2020 года сыновья погибшего объявили, что прощают виновных. В соответствии с законодательством Саудовской Аравии смертный приговор в таком случае подлежит пересмотру.

Калламард заявила, что новые приговоры не имеют юридической и моральной легитимности.

В октябре 2020 года невеста Хашогги Хатидже Дженгиз и основанная журналистом американская правозащитная группа "Дженгиз и демократия для арабского мира сейчас" подали гражданский иск в окружной суд округа Колумбия в США на Мухаммеда ибн Салмана и более 20 других должностных лиц арабской страны.

В феврале 2021 года американская разведка заявила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман одобрил операцию по захвату или убийству Хашогги.

Теги: Франция, убийство, посольство, Париж, Эр-Рияд, Джамал Хашогги, прокурор
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