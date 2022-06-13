На границах Германии ввели временный погранконтроль

Мера вводится с 13 июня по 3 июля, она призвана обезопасить мероприятия и мирное проведение демонстраций, говорится в сообщении.

Саммит пройдет с 26-го по 28 июня в замке Эльмау недалеко от Гармиш-Партенкирхена (федеральная земля Бавария). В ней примут участие главы стран G7 (Германия, США, Великобритания, Япония, Франция, Италия и Канада), также заявлено присутствие политиков и чиновников из других стран.

МВД Германии страны хочет "предотвратить проникновение в страну иностранцев, склонных к насилию", указано в сообщении ведомства. Проверки будут проводиться не только на автотрассах, но и на проселочных дорогах, а также в поездах.

"Мы убедительно просим путешествующих держать документы наготове для быстроты их обработки", – информирует полиция.

11 июня меры безопасности проанонсировал глава МВД Баварии Йоахим Херрман.

"Мы должны сделать все, чтобы с самого начала предотвратить бесчинства устроителей беспорядков и других поборников хаоса", – передает его слова канал BR24.