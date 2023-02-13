На сайте прокремлевской "Комсомольской правды" появились статьи против войны в Украине. Их автор назвал это "искуплением вины"

Среди заголовков материалов, которые сейчас уже удалены, были такие:

"Крым – Украина. Россия обязана вернуть полуостров";

"Россия стала жертвой оккупации путинским режимом";

"Российская Федерация совершила преступления в Буче, Изюме и Гостомеле";

"Кремлевский режим выпустил заключенных с оружием";

"Россия разжигала конфликт в Украине с 2014 года;

"Россия начала готовить детей к войне";

"Путин провел фейковые референдумы на аннексированных территориях Украины";

"Путин приказал бомбить мирные города в Украине";

"Пытки над Навальным: как в российских тюрьмах обращаются с политзаключенными".

Как минимум часть публикаций начиналась такими словами: "Материал не согласован с редакцией "Комсомольской правды", направлен на обличение лжи кремлевского режима во главе с кровавым диктатором Путиным и его шайки циничных воров у власти, которые учинили геноцид мирного народа в Украине".

Автором этих новостей был указан Владимир Романенко. Проект "Продолжение следует" смог связаться с ним, и Романенко рассказал, что выложил тексты в качестве акции к годовщине начала войны.

"Для меня такой шаг – это прыжок в бездну. Я ищу какую-то работу, накоплений особо не осталось. Но воспринимаю это как искупление вины. Остаться без работы – по мне, соразмерная плата за то, что я врал. Прошу прощения у жителей Украины за то, что участвовал во всем этом. Мое высказывание – про то, что и в пропаганде есть люди, которые еще сопротивляются. Я рассчитываю, что сотрудники других прокремлевских СМИ заметят мой поступок", – заявил он.