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На сайте прокремлевской "Комсомольской правды" появились статьи против войны в Украине. Их автор назвал это "искуплением вины"

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Автором антивоенных новостей на "Комсомольской правде" был Владимир Романенко
Автором антивоенных новостей на "Комсомольской правде" был Владимир Романенко
Скриншот: prosleduet.media

Вечером 11 февраля на сайте пропагандистского российского издания "Комсомольская правда" появились несколько антивоенных материалов. Первым на это обратил внимание проект "Продолжение следует".

Среди заголовков материалов, которые сейчас уже удалены, были такие:

  • "Крым – Украина. Россия обязана вернуть полуостров";
  • "Россия стала жертвой оккупации путинским режимом";
  • "Российская Федерация совершила преступления в Буче, Изюме и Гостомеле";
  • "Кремлевский режим выпустил заключенных с оружием";
  • "Россия разжигала конфликт в Украине с 2014 года;
  • "Россия начала готовить детей к войне";
  • "Путин провел фейковые референдумы на аннексированных территориях Украины";
  • "Путин приказал бомбить мирные города в Украине";
  • "Пытки над Навальным: как в российских тюрьмах обращаются с политзаключенными".

Как минимум часть публикаций начиналась такими словами: "Материал не согласован с редакцией "Комсомольской правды", направлен на обличение лжи кремлевского режима во главе с кровавым диктатором Путиным и его шайки циничных воров у власти, которые учинили геноцид мирного народа в Украине".

Автором этих новостей был указан Владимир Романенко. Проект "Продолжение следует" смог связаться с ним, и Романенко рассказал, что выложил тексты в качестве акции к годовщине начала войны.

"Для меня такой шаг – это прыжок в бездну. Я ищу какую-то работу, накоплений особо не осталось. Но воспринимаю это как искупление вины. Остаться без работы – по мне, соразмерная плата за то, что я врал. Прошу прощения у жителей Украины за то, что участвовал во всем этом. Мое высказывание – про то, что и в пропаганде есть люди, которые еще сопротивляются. Я рассчитываю, что сотрудники других прокремлевских СМИ заметят мой поступок", – заявил он.

Контекст:

Это уже не первый раз, когда с начала полномасштабной войны в российских пропагандистских СМИ появляются подобные публикации. В мае похожие новости с критикой российских властей и войны в Украине были опубликованы на сайте Lenta.ru. Как и в случае с "Комсомольской правдой", их опубликовали сотрудники издания.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Украина, война, пропаганда, война России против Украины, Российская Федерация
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