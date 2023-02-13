На сайте прокремлевской "Комсомольской правды" появились статьи против войны в Украине. Их автор назвал это "искуплением вины"

Среди заголовков материалов, которые сейчас уже удалены, были такие:
Как минимум часть публикаций начиналась такими словами: "Материал не согласован с редакцией "Комсомольской правды", направлен на обличение лжи кремлевского режима во главе с кровавым диктатором Путиным и его шайки циничных воров у власти, которые учинили геноцид мирного народа в Украине".
Автором этих новостей был указан Владимир Романенко. Проект "Продолжение следует" смог связаться с ним, и Романенко рассказал, что выложил тексты в качестве акции к годовщине начала войны.
"Для меня такой шаг – это прыжок в бездну. Я ищу какую-то работу, накоплений особо не осталось. Но воспринимаю это как искупление вины. Остаться без работы – по мне, соразмерная плата за то, что я врал. Прошу прощения у жителей Украины за то, что участвовал во всем этом. Мое высказывание – про то, что и в пропаганде есть люди, которые еще сопротивляются. Я рассчитываю, что сотрудники других прокремлевских СМИ заметят мой поступок", – заявил он.
Это уже не первый раз, когда с начала полномасштабной войны в российских пропагандистских СМИ появляются подобные публикации. В мае похожие новости с критикой российских властей и войны в Украине были опубликованы на сайте Lenta.ru. Как и в случае с "Комсомольской правдой", их опубликовали сотрудники издания.