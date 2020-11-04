Нацкомитет Республиканской партии США переместил штаб-квартиру по неизвестному адресу в целях безопасности

В Вашингтоне полиция готовится к возможным протестам после оглашения предварительных результатов выборов президента США.

Национальный комитет Республиканской партии переместил свою штаб-квартиру из правительственного здания в Вашингтоне по неизвестному адресу, ссылаясь на соображения безопасности. Об этом сообщил канал Fox News со ссылкой на официального представителя Республиканской партии США.

Канал отметил, что в Вашингтоне полиция готовится к возможным протестам после оглашения предварительных результатов выборов президента США.

Президент США Дональд Трамп будет наблюдать за результатами выборов в Исполнительном офисе, который находится рядом с Белым домом.

Вечером 3 ноября у Белого дома собрались протестующие против Трампа.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. Главными конкурентами считают республиканца Трампа и бывшего вице-президента США, демократа Джо Байдена.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.

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