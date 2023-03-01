"Назад пути нет". Столтенберг заявил, что отношения с Москвой не улучшатся даже после окончания войны

"Мы не знаем, когда закончится эта война, но когда она закончится, мы должны сделать так, чтобы история не повторилась. Президент [России Владимир] Путин не может продолжать урезать европейскую безопасность", – сказал Столтенберг.
Он добавил, что будущее Украины – в Североатлантическом альянсе, поэтому необходимо создать для нее "долгосрочные механизмы безопасности".
"Мы должны дать Украине возможность сдерживать и защищаться от будущей агрессии", – сказал он.
Столтенберг отметил, что российский президент разрушил фундаментальные принципы глобальной безопасности. По его словам, в конце холодной войны многие страны верили, что удастся наладить отношения с Москвой, но Путин показал, что "не выполняет общения". Столтенберг напомнил, что РФ разорвала договор СНВ, который ограничивает ядерные вооружения. По его словам, это очередной пример неуважения Москвы к международным нормам.
"Мы должны признать, что окончание этой войны не будет возвращением к норме в наших отношениях с Россией. Назад пути нет. В более опасном мире мы больше не можем позволить себе относиться к защите как к чему-то необязательному", – сказал генсек НАТО.
Отношения между НАТО и РФ ухудшились после вторжения РФ в Украину и аннексии Крыма в 2014 году.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны НАТО увеличили поставки украинским военным вооружения и другой оборонной продукции. Также была создана контактная группа по вопросам обороны Украины, которая регулярно собирается в офлайн и онлайн формате. Встречи называют "Рамштайн", потому что первая состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии.
В то же время Россию НАТО признал прямой угрозой безопасности Альянса. Такое решение страны блока утвердили на саммите в Мадриде (Испания) в июне 2022 года. "Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Терроризм во всех его формах и проявлениях продолжает представлять прямую угрозу безопасности населения наших стран, а также международной стабильности и процветанию. Мы категорически отвергаем и осуждаем терроризм самым решительным образом", – отметили страны Альянса в совместном заявлении.