"Ничего смешного в церемонии нет". В Ростовской области РФ запретили смеяться во время бракосочетания

В Ростовском ЗАГСе считают, что это "не место для шуток" Фото: wikimedia.org

В документе говорится, что на церемонии заключения брака в помещениях ЗАГС не допускаются громкие разговоры, в том числе по телефону, а также "восклицания" и "смех".

Также на церемонию заключения брака запрещается приходить в верхней одежде, грязной обуви, "с громоздкими рюкзаками, сумками, пакетами", а во время церемонии нельзя перемещаться по залу, есть, курить, употреблять спиртное, переставлять мебель или предметы декора.

Скриншот: pravo.donland.ru

В комментарии "Комсомольской правде" глава управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко заявила, что такие запреты "существовали всегда", в 2022 году их лишь официально прописали. По ее словам, в документе говорится лишь о том, что "нельзя мешать проведению торжественной церемонии".

"Да, заключение брака – радостный момент, но не надо подменять понятия. Улыбаться допустимо, но ничего смешного в церемонии нет – это торжественный, трепетный момент. Я не знаю ни одной торжественной церемонии, на которой можно было бы смеяться", – сказала Исаенко.

Она добавила, что заключение брака – "это не фарс", а ЗАГС – "не место для шуток".

В то же время, по словам Исаенко, наказывать за смех, громкие разговоры и восклицания не будут. Но нарушителей могут привлечь к ответственности, если они в пьяном виде мешают церемонии.