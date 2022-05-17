Песков заявил, что нынешний кризис закончится миром, где голос России будут слышать

Ранее Песков заявлял, что РФ начала полномасштабную войну против Украины, чтобы "предотвратить" третью мировую войну Фото: ЕРА

По словам Пескова, "идеальный шторм" и "момент истины", в которых сейчас находится Россия, помогут защитить интересы россиян и сделать так, чтобы им жилось "лучше, комфортнее, стабильнее и защищеннее".

Он также заверил, что Путина в его политике поддерживает "вся страна", в том числе и молодежь.

Кроме того, Песков сказал, что "нынешний кризис" закончится миром, где "голос России будут слышать", где Россия "будет уверенно стоять на своих ногах".

Война России против Украины. Главное (обновляется)