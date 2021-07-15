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ОАЭ открыли посольство в Израиле

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В августе 2020 года Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений
В августе 2020 года Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений
Фото: EPA

Объединенные Арабские Эмираты 14 июля открыли в Тель-Авиве свое посольство, став первым государством Персидского залива, которое открыло диппредставительство в Израиле, сообщило министерство иностранных дел Израиля в Facebook.

В церемонии приняли участие президент Израиля Ицхак Герцог и посол ОАЭ в Тель-Авиве Мухаммед аль-Хаджа.

Посол ОАЭ заявил, что между двумя странами подписаны соглашения в сфере экономики, технологий, авиасообщения и культуры.

Герцог назвал открытие посольства ОАЭ "важным шагом на пути в будущее к миру, благосостоянию и безопасности". Он считает, что две страны сделали "невозможное возможным", пишет израильская газета Haaretz.

Издание отмечает, что посольство находится в помещении Тель-Авивской фондовой биржи. 

https://www.facebook.com/IsraelMFA/videos/560067161662481/

Контекст:

До августа 2020 года ОАЭ не имели дипломатических отношений с Израилем, как и большинство мусульманских стран (исключение составляли Египет, который установил дипотношения с Израилем в 1979 году, Иордания (1994 год) и Турция, признавшая Израиль в 1949 году.

13 августа ОАЭ и Израиль при посредничестве США договорились о нормализации отношений. В рамках договоренности Израиль согласился отказаться от провозглашения суверенитета над палестинскими территориями. BBC считает, что к такому решению привели общие опасения стран по поводу Ирана. Тегеран нормализацию отношений ОАЭ и Израиля назвал предательством и заявил, что это продлится недолго.

29 августа ОАЭ объявили об отмене экономического бойкота Израиля, который ввели в 1972 году. 31 августа впервые из Израиля в Эмираты отправился первый в истории самолет.

29 июня 2021 года Израиль открыл посольство в ОАЭ.

Теги: Израиль, посольство, ОАЭ, Тель-Авив
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