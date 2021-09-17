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Обвиняемый в пытках в Кагарлыке прошел переаттестацию, его рекомендовали повысить

Обвиняемый в пытках полицейских находится под домашним арестом
Обвиняемый в пытках полицейских находится под домашним арестом
Фото: depositphotos.com

Бывшего оперуполномоченного Кагарлыкского отделения полиции Ярослава Леваднюка, которого обвиняют в пытках двух человек, по итогам переаттестации рекомендовали повысить в должности. Об этом LB.ua узнал из аттестационных протоколов, которые оказались в распоряжении редакции.

Леваднюк проходил переаттестацию летом 2020 года, до того, как ему сообщили о подозрении. Он прошел тестирование и набрал по 30 баллов за общие и профессиональные навыки. По заключению членов комиссии, он "хорошо владеет законодательной базой, склонен к саморазвитию, инициативный и добропорядочный". Аттестационная комиссия рекомендовала повысить Леваднюка в должности.

В начале июля 2020 года следователи Государственного бюро расследований задержали полицейского и вручили ему подозрение в пытках, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

По версии следствия, Леваднюк вместе с двумя другими сотрудниками отделения 9 января прошлого года ворвался в недострой, где жили двое мужчин и жестоко их избили. Пострадавших заставили залезть в багажник автомобиля, отвезли в безлюдное место и снова били их. Позже мужчин доставили в участок полиции и пытали электрошокером.

Голосеевский районный суд Киева избрал для Леваднюка меру пресечения в виде содержания под стражей, он находится под домашним арестом.

Контекст:

Скандал вокруг отделения полиции в Кагарлыке Киевской области разгорелся после того, как двух его сотрудников Николая Кузива и Сергея Сулиму задержали 25 мая по подозрению в избиении и изнасиловании Нели Погребицкой, которую вызвали в райотдел в качестве свидетельницы. В ту же ночь полицейские пытали и ранее судимого мужчину – избивали, надевали ему противогаз и имитировали расстрел.

Вскоре после этого адвокат пострадавшей Елена Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Погребицкой.

В ходе расследования Госбюро расследований установило также еще несколько случаев пыток в Кагарлыкском отделении. Известно, что в январе этого года полицейские задержали двух ранее судимых мужчин и не составляя никаких документов доставили их в отделение. Там их били током, требуя признание.

Другой инцидент случился спустя несколько месяцев, в начале в мае Кузив вызвал к себе ранее осужденного за кражи гражданина и потребовал раскрыть имя преступника, совершившего недавно кражу в районе. Когда тот отказался, Кузив избил его.

Кузив и Сулима уволены из органов, их взяли под арест. В мае им объявили подозрения в изнасиловании, пытках и превышении полномочий. Также подозрения объявили еще двум полицейским, подозреваемым в пытках и избиениях задержанных.

Теги: пострадавшие, полицейский, подозрение, мужчины, Кагарлык
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