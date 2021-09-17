Обвиняемый в пытках в Кагарлыке прошел переаттестацию, его рекомендовали повысить

Леваднюк проходил переаттестацию летом 2020 года, до того, как ему сообщили о подозрении. Он прошел тестирование и набрал по 30 баллов за общие и профессиональные навыки. По заключению членов комиссии, он "хорошо владеет законодательной базой, склонен к саморазвитию, инициативный и добропорядочный". Аттестационная комиссия рекомендовала повысить Леваднюка в должности.

В начале июля 2020 года следователи Государственного бюро расследований задержали полицейского и вручили ему подозрение в пытках, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

По версии следствия, Леваднюк вместе с двумя другими сотрудниками отделения 9 января прошлого года ворвался в недострой, где жили двое мужчин и жестоко их избили. Пострадавших заставили залезть в багажник автомобиля, отвезли в безлюдное место и снова били их. Позже мужчин доставили в участок полиции и пытали электрошокером.

Голосеевский районный суд Киева избрал для Леваднюка меру пресечения в виде содержания под стражей, он находится под домашним арестом.