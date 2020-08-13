Основной ядерный объект Северной Кореи может быть поврежден наводнением – эксперты

Из-за того, что насосные станции не справились с сильным наводнением вдоль реки Курьонг, северокорейский ядерный научно-исследовательский центр в городе Йонбен провинции Пхенан-Пукто может быть поврежден. Об этом сообщил исследовательский сайт 38 North, который изучает Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Такой вывод эксперты сайта сделали на основе сравнительного анализа снимков коммерческого спутника от 6 августа и 22 июля. Они отметили резкое повышение уровня воды в реке Курьонг, протекающей рядом с ядерным комплексом в Йонбене. По их словам, вода достигла двух насосных станций, обслуживающих реакторы.

Исследователи подозревают, что пятимегаваттный реактор, который, вероятно, используется для производства плутония для ядерного оружия, по-видимому, уже некоторое время не работает, а экспериментальный легководный реактор еще не запущен.

Насосные станции являются наиболее уязвимым местом для реакторов. Если бы реакторы работали, а охладить их было невозможно из-за поломки насосов, их нужно было бы выключить, заявили эксперты.

В то же время исследователи сообщили, что анализ снимков с 8-го по 11 августа показал, что вода отступила, и это позволяет предположить, что основные объекты комплекса, такие как завод по обогащению урана, были спасены.

После провала саммита лидеров КНДР и США замминистра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи 15 марта отметила, что Ким Чен Ын может приостановить дальнейшие переговоры с США по вопросу денуклеаризации. Чиновница заявила, что Пхеньян не намерен идти на компромисс или продолжать переговоры, если только США не примут меры, соразмерные принятым КНДР решениям – 15-месячному мораторию на запуски и испытания ракет.

27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына. В Белом доме заявили, что лидеры двух стран в ходе саммита подпишут двусторонний договор, однако делегации не согласовали текст соглашения.

13 апреля Ким Чен Ын заявил, что ждет от США продолжения переговоров о денуклеаризации до конца года.

16 апреля 2019 года американский аналитический центр Beyond Parallel сообщил, что спутниковые снимки, сделанные в начале апреля, показывают активность на главном ядерном объекте Северной Кореи – в ядерном научно-исследовательском центре в Йонбене. Это может говорить о переработке радиоактивного материала в ядерное топливо.

Госдепартамент США отказался комментировать агентству Reuters эту ситуацию, однако источник, знакомый с оценками правительства Соединенных Штатов, отметил, что эксперты сомневаются в активизации деятельности объекта.