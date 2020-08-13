ГОРДОН
 
 
МИР

Основной ядерный объект Северной Кореи может быть поврежден наводнением – эксперты

Северокорейский ядерный научно-исследовательский центр, расположенный в городе Йонбене (провинция Пхенан-Пукто) может оказаться частично затопленным из-за сильного наводнения реки Курьонг.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По мнению американских аналитиков, в Северной Корее занимаются переработкой радиоактивного материала в ядерное топливо
По мнению американских аналитиков, в Северной Корее занимаются переработкой радиоактивного материала в ядерное топливо
Фото: pixabay.com

Из-за того, что насосные станции не справились с сильным наводнением вдоль реки Курьонг, северокорейский ядерный научно-исследовательский центр в городе Йонбен провинции Пхенан-Пукто может быть поврежден. Об этом сообщил исследовательский сайт 38 North, который изучает Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Такой вывод эксперты сайта сделали на основе сравнительного анализа снимков коммерческого спутника от 6 августа и 22 июля. Они отметили резкое повышение уровня воды в реке Курьонг, протекающей рядом с ядерным комплексом в Йонбене. По их словам, вода достигла двух насосных станций, обслуживающих реакторы.

Исследователи подозревают, что пятимегаваттный реактор, который, вероятно, используется для производства плутония для ядерного оружия, по-видимому, уже некоторое время не работает, а экспериментальный легководный реактор еще не запущен.

Насосные станции являются наиболее уязвимым местом для реакторов. Если бы реакторы работали, а охладить их было невозможно из-за поломки насосов, их нужно было бы выключить, заявили эксперты.

В то же время исследователи сообщили, что анализ снимков с 8-го по 11 августа показал, что вода отступила, и это позволяет предположить, что основные объекты комплекса, такие как завод по обогащению урана, были спасены.

После провала саммита лидеров КНДР и США замминистра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи 15 марта отметила, что Ким Чен Ын может приостановить дальнейшие переговоры с США по вопросу денуклеаризации. Чиновница заявила, что Пхеньян не намерен идти на компромисс или продолжать переговоры, если только США не примут меры, соразмерные принятым КНДР решениям – 15-месячному мораторию на запуски и испытания ракет.

2728 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына. В Белом доме заявили, что лидеры двух стран в ходе саммита подпишут двусторонний договор, однако делегации не согласовали текст соглашения.

13 апреля Ким Чен Ын заявил, что ждет от США продолжения переговоров о денуклеаризации до конца года.

16 апреля 2019 года американский аналитический центр Beyond Parallel сообщил, что спутниковые снимки, сделанные в начале апреля, показывают активность на главном ядерном объекте Северной Кореи – в ядерном научно-исследовательском центре в Йонбене. Это может говорить о переработке радиоактивного материала в ядерное топливо. 

Госдепартамент США отказался комментировать агентству Reuters эту ситуацию, однако источник, знакомый с оценками правительства Соединенных Штатов, отметил, что эксперты сомневаются в активизации деятельности объекта.

Теги: КНДР, Ким Чен Ын, наводнение, ядерное топливо, ядерная программа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Григорьев-Аполлонов показал фото для паспорта 25-летней давности
Григорьев-Аполлонов показал фото для паспорта 25-летней давности
Кайли Дженнер позировала топлес. Фото
Кайли Дженнер позировала топлес. Фото
  В Калифорнии от COVID-19 умер исполнитель хитов La Bamba и If I had a hammer
  В Калифорнии от COVID-19 умер исполнитель хитов La Bamba и If I had a hammer
"На дедушку", "На папу", "На маму". В Instagram спорят, на кого похож сын Собчак
"На дедушку", "На папу", "На маму". В Instagram спорят, на кого похож сын Собчак
"Мы с вами, Беларусь". Джаред Лето разместил в микроблоге фотохронику событий в Беларуси
"Мы с вами, Беларусь". Джаред Лето разместил в микроблоге фотохронику событий в Беларуси
"Я уже вижу этот носик!". Осадчая впервые показала лицо сына от Горбунова
"Я уже вижу этот носик!". Осадчая впервые показала лицо сына от Горбунова
  "Не беременна". Вышел трейлер фильма от от авторов "Ривердейла" и "Ты". Видео
  "Не беременна". Вышел трейлер фильма от от авторов "Ривердейла" и "Ты". Видео
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
  Снято в Дубае. Кazka презентовала черно-белый клип на трек "Пісня сміливих дівчат". Видео
  Снято в Дубае. Кazka презентовала черно-белый клип на трек "Пісня сміливих дівчат". Видео
"На одной волне". Мирзоян "покатал" Тоню Матвиенко на строительной тачке
"На одной волне". Мирзоян "покатал" Тоню Матвиенко на строительной тачке
Певица Приходько показала пятилетнего сына
Певица Приходько показала пятилетнего сына
"Невероятный пример". 90-летний Чапкис показал свою тренировку. Видео
"Невероятный пример". 90-летний Чапкис показал свою тренировку. Видео
Состояние Легкоступовой ухудшилось СМИ
Состояние Легкоступовой ухудшилось – СМИ
"Такая крутышка!". аlyona alyona показала репетицию с партнером по шоу "Танцы со звездами"
"Такая крутышка!". аlyona alyona показала репетицию с партнером по шоу "Танцы со звездами"
"Подождите, пока вырастет радоваться не будет никто". Никитюк показала своего нового питомца
"Подождите, пока вырастет – радоваться не будет никто". Никитюк показала своего нового питомца
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
"Большая баба, а на фоне Яниса мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Большая баба, а на фоне Яниса – мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
Хью Грант выразил восхищение белорусам, которые вышли на акции протеста
Хью Грант выразил восхищение белорусам, которые вышли на акции протеста
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS