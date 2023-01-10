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Осужденной в Беларуси россиянке Сапеге отказали в помиловании – адвокат

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Сапеге, осужденной в Беларуси на шесть лет, отказали в помиловании
Сапеге, осужденной в Беларуси на шесть лет, отказали в помиловании
Фото: Медиазона. Беларусь / Telegram

Россиянка София Сапега, бывшая девушка оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, не была помилована называющим себя президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает 10 января в Telegram издание "Медиазона. Беларусь".

Об отказе в помиловании изданию рассказал адвокат Сапеги Антон Гашинский.

В конце июля отец девушки Андрей Сапега выплатил штраф в размере 175 тыс. белорусских рублей (около $68 тыс.), назначенный россиянке, пишет "Новая газета Европа". Эти деньги суд взыскал в пользу 70 силовиков, чиновников и судей, которые проходят потерпевшими по делу. Гашинский тогда отмечал, что оплата штрафа – одно из ключевых условий в вопросе помилования.

В сентябре 2022 года "Русская служба BBC News" сообщала в Telegram, что Сапега прошла первый этап процедуры помилования.

Сапегу 6 мая 2022 года в Беларуси приговорили к шести годам колонии строгого режима. Ее признали виновной по двум статьям, обвинения были выдвинуты по семи.

Она была признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, повлекших тяжкие последствия; в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

В письме к Лукашенко с просьбой о помиловании в июне 2022 года Сапега признавалась, что попала под влияние деструктивно настроенной группы людей, однако под стражей "полностью осознала противоправность и незаконность" своих действий и искренне раскаивается. Она просила Лукашенко проявить снисхождение и дать ей шанс "исправиться, стать полезной обществу", быть рядом со своей семьей и "свободно дышать".

Лукашенко публично выразил готовность помиловать Сапегу, заявив, что "жалко девчонку" и "надо вопрос решать", сообщало в Telegram российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Контекст:

Сапега – студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Она гражданка России, но с детства жила в Беларуси, где имеет вид на жительство. 

Сапегу и Протасевича задержали 23 мая. В этот день истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят "для сопровождения" самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После задержания Сапегу и Протасевича поместили в СИЗО. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

25 июня Следственный комитет Беларуси сообщил, что они заключили сделку со следствием и были переведены под домашний арест.

20 декабря Следственный комитет Беларуси сообщил, что Сапеге предъявили обвинение по семи статьям – о разжигании социальной вражды и розни, по статьям об организации насилия и угроз в отношении силовиков, чиновников, судей; препятствовании работе журналистов, а также о незаконном сборе и распространении частной информации и персональных данных. 

После задержания следователи записали видео с Сапегой, в котором она говорит, что якобы администрировала Telegram-канал "Черная книга Беларуси", где публиковались личные данные силовиков.

Родители Сапеги заявляли, что она не занималась политикой. Мать арестованной Анна Дудич рассказала "Русской службе BBC", что ее дочь не участвовала в протестах: в день президентских выборов 9 августа 2020 года она находилась с семьей на даче, а 11-го или 12 августа уехала из Беларуси в Литву.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, тюрьма, СИЗО, правозащитники, политика, Ryanair, адвокат, помилование, Роман Протасевич, колония, София Сапега
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