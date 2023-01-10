Осужденной в Беларуси россиянке Сапеге отказали в помиловании – адвокат

Сапеге, осужденной в Беларуси на шесть лет, отказали в помиловании Фото: Медиазона. Беларусь / Telegram

Об отказе в помиловании изданию рассказал адвокат Сапеги Антон Гашинский.

В конце июля отец девушки Андрей Сапега выплатил штраф в размере 175 тыс. белорусских рублей (около $68 тыс.), назначенный россиянке, пишет "Новая газета Европа". Эти деньги суд взыскал в пользу 70 силовиков, чиновников и судей, которые проходят потерпевшими по делу. Гашинский тогда отмечал, что оплата штрафа – одно из ключевых условий в вопросе помилования.

В сентябре 2022 года "Русская служба BBC News" сообщала в Telegram, что Сапега прошла первый этап процедуры помилования.

Сапегу 6 мая 2022 года в Беларуси приговорили к шести годам колонии строгого режима. Ее признали виновной по двум статьям, обвинения были выдвинуты по семи.

Она была признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, повлекших тяжкие последствия; в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

В письме к Лукашенко с просьбой о помиловании в июне 2022 года Сапега признавалась, что попала под влияние деструктивно настроенной группы людей, однако под стражей "полностью осознала противоправность и незаконность" своих действий и искренне раскаивается. Она просила Лукашенко проявить снисхождение и дать ей шанс "исправиться, стать полезной обществу", быть рядом со своей семьей и "свободно дышать".

Лукашенко публично выразил готовность помиловать Сапегу, заявив, что "жалко девчонку" и "надо вопрос решать", сообщало в Telegram российское пропагандистское агентство "РИА Новости".