"Отец казахского хип-хопа". В Алматы убили режиссера Битаева

По данным издания, Битаев ехал в автомобиле вместе с двумя местными жителями. Их машину остановили протестующие и потребовали освободить транспортное средство, однако те отказались, нажали на газ и уехали. Протестующие открыли стрельбу по авто, одна из пуль попала в режиссера, находившегося на пассажирском сиденье.

Журналист Данияр Адилбеков сообщил в Facebook, что Битаев умер, не дождавшись скорой помощи, пуля пробила ему легкое.

"Сакен был одним из талантливейших режиссеров. Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound – его детище", – написал он.