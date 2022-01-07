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"Отец казахского хип-хопа". В Алматы убили режиссера Битаева

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Битаев погиб от огнестрельного ранения в легкое
Битаев погиб от огнестрельного ранения в легкое
Фото: Данияр Адилбеков / Facebook

В Алматы (Казахстан) в результате обстрела автомобиля убит оператор и режиссер Сакен Битаев. Об этом 7 января сообщает в Telegram "The Village Казахстан".

По данным издания, Битаев ехал в автомобиле вместе с двумя местными жителями. Их машину остановили протестующие и потребовали освободить транспортное средство, однако те отказались, нажали на газ и уехали. Протестующие открыли стрельбу по авто, одна из пуль попала в режиссера, находившегося на пассажирском сиденье.

Журналист Данияр Адилбеков сообщил в Facebook, что Битаев умер, не дождавшись скорой помощи, пуля пробила ему легкое.

"Сакен был одним из талантливейших режиссеров. Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound – его детище", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4195802287201636&id=100003157179651

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря 2021-го стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), а с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Вечером 5 января Токаев заявил о "террористической угрозе" в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже "приступили к выполнению задач" в этой стране.

Точных данных о погибших и пострадавших людях, вышедших на протесты, власти страны не дают. 6 января полиция Казахстана сообщила, что были убиты "десятки" участников протестов, которые, по информации правоохранителей, пытались захватывать государственные здания в Алматы. По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадало более 1 тыс. человек.

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