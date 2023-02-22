Отравление Саакашвили, стрельба по квартире, война, радость Путина, Грузия уже в России. Интервью Гордона с матерью Саакашвили. Видео

В программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Аласания говорила о:
"С каждым днем Михаилу все хуже и хуже. Я не знаю, в каком состоянии он будет завтра утром, когда я туда приду. Он лежит в одной позе, очень ослаб, он не может стоять на ногах", – рассказала во время интервью Аласания.
Аласания родилась в 1946 году в Тбилиси. В 1969 году окончила факультет востоковедения Тбилисского государственного университета. Защитила кандидатскую и докторскую диссертации.
Работала в Институте истории и этнологии имени Ивана Джавахишвили, преподавала в Международном черноморском университете. Аласания является основателем и президентом одного из крупнейших частных университетов Грузии – University of Georgia.
Она опубликовала более 100 научно-исследовательских работ по истории Грузии.
Михаил Саакашвили – единственный сын Аласании.