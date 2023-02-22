Отравление Саакашвили, стрельба по квартире, война, радость Путина, Грузия уже в России. Интервью Гордона с матерью Саакашвили. Видео

Аласания: С каждым днем Михаилу все хуже и хуже Фото: radiotavisupleba.ge

В программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Аласания говорила о:

детстве Саакашвили, его характере и о том, думала ли она когда-нибудь, что сын станет президентом;

том, почему Саакашвили в 2021 году решил возвращаться в Грузию, пытались ли родные его отговорить и жалеет ли он сейчас о своем решении;

реформах, которые Саакашвили провел в Грузии, и о том, почему грузины об этом забыли;

отравлении Саакашвили и ухудшении состояния его здоровья;

президенте России Владимире Путине и о том, как он относится к Саакашвили;

войне России против Украины.

"С каждым днем Михаилу все хуже и хуже. Я не знаю, в каком состоянии он будет завтра утром, когда я туда приду. Он лежит в одной позе, очень ослаб, он не может стоять на ногах", – рассказала во время интервью Аласания.

Аласания родилась в 1946 году в Тбилиси. В 1969 году окончила факультет востоковедения Тбилисского государственного университета. Защитила кандидатскую и докторскую диссертации.

Работала в Институте истории и этнологии имени Ивана Джавахишвили, преподавала в Международном черноморском университете. Аласания является основателем и президентом одного из крупнейших частных университетов Грузии – University of Georgia.

Она опубликовала более 100 научно-исследовательских работ по истории Грузии.

Михаил Саакашвили – единственный сын Аласании.