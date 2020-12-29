Парламент Финляндии подвергся кибератаке. Полиция не исключает иностранного вмешательства

Неназванные хакеры получили доступ к почтовым ящикам некоторых депутатов парламента Финляндии. Правоохранители полагают, что злоумышленники могли действовать в интересах иностранного государства.

В результате кибератаки были взломаны почтовые аккаунты некоторых депутатов Эдускунты Фото: FinnishParliament (Eduskunta) / Flickr

Осенью 2020 года парламент Финляндии – Эдускунта – подвергся кибератаке. Об этом сообщила информационная служба законодательного органа.

В результате атаки были взломаны аккаунты электронной почты некоторых депутатов парламента. Их число правоохранители не раскрывают. Дело ведет Национальное бюро расследований Финляндии.

Комиссар Центральной криминальной полиции Теро Муурман заявил, что взлом мог быть совершен "или в пользу иностранного государства, или в ущерб Финляндии".

Какая страна может быть причастна к атаке, правоохранители не уточняют.

От похожей атаки осенью текущего года пострадал парламент Норвегии. Были взломаны электронные ящики нескольких депутатов и работников законодательного органа.

Последние несколько лет хакеров, которые действуют из России или имеют поддержку этой страны, обвиняли в кибератаках на госструктуры США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов.