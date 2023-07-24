Парламент Израиля проголосовал за "самую спорную реформу в своей истории". В Иерусалиме продолжаются протесты, полиция применила водометы

В Израиле 24 июля продолжаются протесты у здания Кнессета в Иерусалиме Фото: EPA

За законопроект проголосовали все 64 депутата, представляющие партии правительственной коалиции и формирующие большинство в Кнессете.

Израильская пресса, в частности "Вести", особо подчеркивает, что в последний момент за реформу выступил даже министр обороны страны Йоав Галант (он чуть не поплатился должностью, оппонируя судебной реформе), которого оппозиция называла "голосом разума" в стане ультраправого правительства.

Сообщается, что в Кнессете лично присутствовал инициатор судебной реформы, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который 22 июля перенес операцию на сердце.

Депутаты от оппозиционных партий покинули зал заседаний в знак протеста.

По данным "Русской службы BBC", 100 самых крупных бизнесов Израиля объявили в понедельник забастовку, а президент страны Исаак Херцог, проведший всю минувшую ночь в переговорах с представителями правящей коалиции и оппозиции, заявил, что "Израиль находится в режиме чрезвычайной ситуации".

У здания Кнессета с самого утра 24 июля собрались порядка 20 тыс. противников предлагаемой судебной реформы. Полиция стянула к месту водометы и перекрыла подходы. О применении водометов против митингующих сообщало издание Times of Israel.

К моменту начала голосования 19 человек были арестованы.

После голосования за реформу в Кнессете протесты продолжились. Как пишет Haaretz, десятки протестующих возле Кнессета скандируют: "Мы никогда не сдадимся". Соответствующее видео обнародовал в Twitter журналист издания Аншель Пфеффер.

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Outside the Knesset a crescendo of protest and chanting “we will never give up” pic.twitter.com/JhGSGvEw6l — Anshel Pfeffer * * (@AnshelPfeffer) July 24, 2023

Times of Israel добавляет, что противники реформы призывают израильтян выйти на массовые акции протеста и перекрыли одно из иерусалимских шоссе.

Как пишут "Вести", глава "Гистадрута" (израильский профсоюз) Арнон Бар-Давид заявил после утверждения реформы Кнессетом, что в ближайшее время руководство профсоюза соберется для объявления о ситуации трудового конфликта в стране и для подготовки всеобщей забастовки.