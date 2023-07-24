Парламент Израиля проголосовал за "самую спорную реформу в своей истории". В Иерусалиме продолжаются протесты, полиция применила водометы

За законопроект проголосовали все 64 депутата, представляющие партии правительственной коалиции и формирующие большинство в Кнессете.
Израильская пресса, в частности "Вести", особо подчеркивает, что в последний момент за реформу выступил даже министр обороны страны Йоав Галант (он чуть не поплатился должностью, оппонируя судебной реформе), которого оппозиция называла "голосом разума" в стане ультраправого правительства.
Сообщается, что в Кнессете лично присутствовал инициатор судебной реформы, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который 22 июля перенес операцию на сердце.
Депутаты от оппозиционных партий покинули зал заседаний в знак протеста.
По данным "Русской службы BBC", 100 самых крупных бизнесов Израиля объявили в понедельник забастовку, а президент страны Исаак Херцог, проведший всю минувшую ночь в переговорах с представителями правящей коалиции и оппозиции, заявил, что "Израиль находится в режиме чрезвычайной ситуации".
У здания Кнессета с самого утра 24 июля собрались порядка 20 тыс. противников предлагаемой судебной реформы. Полиция стянула к месту водометы и перекрыла подходы. О применении водометов против митингующих сообщало издание Times of Israel.
К моменту начала голосования 19 человек были арестованы.
После голосования за реформу в Кнессете протесты продолжились. Как пишет Haaretz, десятки протестующих возле Кнессета скандируют: "Мы никогда не сдадимся". Соответствующее видео обнародовал в Twitter журналист издания Аншель Пфеффер.
* * * * * * * * *— Anshel Pfeffer * * (@AnshelPfeffer) July 24, 2023
Outside the Knesset a crescendo of protest and chanting “we will never give up” pic.twitter.com/JhGSGvEw6l
Times of Israel добавляет, что противники реформы призывают израильтян выйти на массовые акции протеста и перекрыли одно из иерусалимских шоссе.
Как пишут "Вести", глава "Гистадрута" (израильский профсоюз) Арнон Бар-Давид заявил после утверждения реформы Кнессетом, что в ближайшее время руководство профсоюза соберется для объявления о ситуации трудового конфликта в стране и для подготовки всеобщей забастовки.
Протесты из-за судебной реформы в Израиле продолжаются с начала года. Митингующие выступают против изменения процесса отбора судей и ограничения права Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.
Израильская оппозиция убеждена в том, что реформа ослабит власть народа. Лидер оппозиции Яир Лапид заявлял, что страна столкнулась с "величайшим кризисом в своей истории", а единственное, что заботит правительство Нетаньяху, – это "сокрушение израильской демократии".
Премьер, в свою очередь, говорил, что реформы предназначены для того, чтобы помешать судам злоупотреблять полномочиями, и что реформу поддержала израильская общественность на последних выборах.
26 марта в Израиле усилились массовые протесты против реформы на фоне увольнения Галанта. Самые массовые акции проходили в Тель-Авиве и возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Также тысячи людей собрались в южном городе Беэр-Шева и северном прибрежном городе Хайфа.
Митинги продлились и 27 марта. Глава крупнейшего профсоюза Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид объявил "историческую" всеобщую забастовку.
Вечером 27 марта Нетаньяху заявил в обращении к народу Израиля, что приостанавливает рассмотрение в Кнессете судебной реформы. "Если есть возможность избежать гражданской войны путем диалога, я как премьер-министр беру тайм-аут для диалога", – сказал он. Политик подчеркнул, что "ремонт" судебной системы все равно произойдет.