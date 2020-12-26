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Пашинян заявил, что готов уйти в отставку. Он анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил парламентские политические силы Армении начать подготовку к проведению выборов. Он заявил, что будущего премьер-министра и руководство страны должны избрать "свободным волеизъявлением народа".

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Пашинян: Я не цепляюсь за кресло премьер-министра
Пашинян: Я не цепляюсь за кресло премьер-министра
Фото: EPA

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей готовности уйти в отставку, а также анонсировал подготовку внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Об этом 25 декабря он сообщил на своей странице в Facebook.

Он заявил, что готов уйти в отставку по решению народа Армении, однако может и продолжить руководить страной, если доверие людей будет восстановлено. Премьер-министр отметил, что не держится за кресло.

"На все эти вопросы можно ответить только одним способом: провести внеочередные парламентские выборы", – написал Пашинян.

Он пригласил парламентские политические силы Армении к подготовке к проведению выборов.

"Я не держусь за кресло премьер-министра, но также не могу небрежно относиться к правительству. Судьба этой должности и будущего политического руководства страны должна решиться свободным волеизъявлением народа", – добавил Пашинян.

В то же время Пашинян утверждает, что оппозиция, которая хочет его отставки, не добилась массовой поддержки в Армении.

"У оппозиции были все возможности заручиться поддержкой населения вокруг своего требования. Имея огромные финансовые, медийные и организационные ресурсы, у нее были широкие возможности для организации митингов и акций протеста, но она не только не смогла добиться народной поддержки своих требований, но и количество ее сторонников снизилось до минимума", – заявил он.

https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/posts/2852651351721908

Оппозиция Армении призывала Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Карабахе. Согласно ему, Нагорный Карабах должен передать Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена покинуть регион.

Ранее к отставке правительства Пашиняна призывал президент Армении Армен Саркисян.

13 декабря в ряде Telegram-каналов и СМИ сообщалось об отставке Пашиняна, однако тогда его пресс-секретарь информацию опровергла.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В минобороны Армении 12 декабря заявили о возобновлении наступления азербайджанскими военными в направлении населенных пунктов Беюк Таглар – Хцаберд. Азербайджан объяснил это "провокационными действиями Еревана на освобожденных территориях Нагорного Карабаха", однако не уточнил, что именно произошло.

13 декабря в минобороны Азербайджана пояснили ситуацию. Часть вооруженных сил Армении, по данным ведомства, осталась в лесной зоне поселка Гадрут, военные начали совершать "террористические акты и акции саботажа против азербайджанских мирных жителей и военнослужащих".

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. В Армении по состоянию на 14 ноября было известно о 2317 погибших военнослужащих. 

Россия разместила штаб "миротворческих сил" в Степанакерте. По информации на 16 ноября, РФ отправила в Нагорный Карабах 140 самолетов со своими "миротворцами".

Теги: Армения, Никол Пашинян
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