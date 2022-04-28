Патрушев призвал укрепить защитные сооружения на юге РФ. В Ростове готовятся ремонтировать бомбоубежища

Секретарь Совбеза РФ также попросил министерство здравоохранения РФ и Федеральное медико-биологическое агентство усилить взаимодействие с приграничными регионами для оказания им необходимой помощи, в том числе используя для этих целей выездные медицинские бригады.
По оценке Патрушева, в числе значимых задач должно быть укрепление материально-технической базы и комплектование высококвалифицированными кадрами ведомств и организаций, в чьи функции входит обеспечение химической и биологической безопасности.
Вскоре после этого заявления "Русская служба BBC" обнаружила, что в Ростове-на-Дону начали искать подрядчика для ремонта бомбоубежища. Это бомбоубежище было построено в 1980 году и рассчитано на 300 мест. Сейчас оно используется как склад.
После начала войны в Украине уже в четырех приграничных регионах России власти установили высокий уровень террористической опасности – в Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областях, сообщил РБК.
Кроме того, РФ неоднократно обвиняла Украину в обстреле своей территории в Белгородской и Брянской областях. Украина все обвинения отрицает.