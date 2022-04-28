Патрушев призвал укрепить защитные сооружения на юге РФ. В Ростове готовятся ремонтировать бомбоубежища

Патрушев заявил, что на юге РФ нужно обеспечить надежную работу системы оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуаций Фото: EPA

Секретарь Совбеза РФ также попросил министерство здравоохранения РФ и Федеральное медико-биологическое агентство усилить взаимодействие с приграничными регионами для оказания им необходимой помощи, в том числе используя для этих целей выездные медицинские бригады.

По оценке Патрушева, в числе значимых задач должно быть укрепление материально-технической базы и комплектование высококвалифицированными кадрами ведомств и организаций, в чьи функции входит обеспечение химической и биологической безопасности.

Вскоре после этого заявления "Русская служба BBC" обнаружила, что в Ростове-на-Дону начали искать подрядчика для ремонта бомбоубежища. Это бомбоубежище было построено в 1980 году и рассчитано на 300 мест. Сейчас оно используется как склад.