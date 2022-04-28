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Патрушев призвал укрепить защитные сооружения на юге РФ. В Ростове готовятся ремонтировать бомбоубежища

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Патрушев заявил, что на юге РФ нужно обеспечить надежную работу системы оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуаций
Патрушев заявил, что на юге РФ нужно обеспечить надежную работу системы оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуаций
Фото: EPA

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 27 апреля заявил, что южные регионы России должны обеспечить надежную работу системы оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуаций. Также он призвал привести в надлежащее состояние защитные сооружения гражданской обороны. Об этом пишет агентство ТАСС.

Секретарь Совбеза РФ также попросил министерство здравоохранения РФ и Федеральное медико-биологическое агентство усилить взаимодействие с приграничными регионами для оказания им необходимой помощи, в том числе используя для этих целей выездные медицинские бригады.

По оценке Патрушева, в числе значимых задач должно быть укрепление материально-технической базы и комплектование высококвалифицированными кадрами ведомств и организаций, в чьи функции входит обеспечение химической и биологической безопасности. 

Вскоре после этого заявления "Русская служба BBC" обнаружила, что в Ростове-на-Дону начали искать подрядчика для ремонта бомбоубежища. Это бомбоубежище было построено в 1980 году и рассчитано на 300 мест. Сейчас оно используется как склад.

Контекст:

После начала войны в Украине уже в четырех приграничных регионах России власти установили высокий уровень террористической опасности – в Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областях, сообщил РБК.

Кроме того, РФ неоднократно обвиняла Украину в обстреле своей территории в Белгородской и Брянской областях. Украина все обвинения отрицает.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, оборона, Николай Патрушев, Совет безопасности РФ
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