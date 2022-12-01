Пентагон заключил контракт на $1,2 млрд на системы ПВО NASAMS для Украины

США планируют изготовить для Украины шесть комплексов ЗРК NASAMS Фото: ЕРА

Работы будут выполняться в Тьюксбери, штат Массачусетс, с ориентировочной датой завершения 28 ноября 2025 года.

Сделка имеет "твердо фиксированную" цену – $1 216 207 829. Именно столько выделено на это из американского бюджета в 2023 году.

Reuters отмечает, что речь идет о системах противовоздушной обороны NASAMS. Украина должна получить шесть таких комплексов.