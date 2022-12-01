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Пентагон заключил контракт на $1,2 млрд на системы ПВО NASAMS для Украины

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США планируют изготовить для Украины шесть комплексов ЗРК NASAMS
США планируют изготовить для Украины шесть комплексов ЗРК NASAMS
Фото: ЕРА

Министерство обороны США заключило с американской оборонной компанией Raytheon Technologies контракт на сумму более $1,2 млрд на производство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для передачи Украине, а также на сопутствующие услуги и оборудование. Об этом 30 ноября проинформировал сайт Пентагона.

Работы будут выполняться в Тьюксбери, штат Массачусетс, с ориентировочной датой завершения 28 ноября 2025 года.

Сделка имеет "твердо фиксированную" цену – $1 216 207 829. Именно столько выделено на это из американского бюджета в 2023 году.

Reuters отмечает, что речь идет о системах противовоздушной обороны NASAMS. Украина должна получить шесть таких комплексов.

Контекст:

США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, отметили в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в Украину.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь более чем на $25 млрд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Пентагон, ПВО, оборона, вторжение, сделка, NASAMS, компании
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