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Первый батальон украинских военных завершил подготовку на БМП Bradley – Пентагон

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США объявили о решении поставить Украине M2 Bradley в начале января
США объявили о решении поставить Украине M2 Bradley в начале января
Фото: EPA

Первый украинский батальон завершил обучение использованию американских БМП M2 Bradley на базе США в Германии. Об этом сообщил 17 февраля журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, отмечает CNN.

Первая группа из 635 украинцев завершила курс обучения на учебной базе Графенвер, где США проводят собственные общевойсковые и маневренные тренировки. Украинский батальон, среди прочего, тренировался на боевой машине пехоты Bradley.

Тренировки начались в середине января и являются частью расширенной программы США по подготовке украинских войск к боевым действиям. Ранее США предлагали менее масштабные тренировки по отдельным системам вооружения, таким как ракетные установки HIMARS. 

Вторая группа из 710 украинских военнослужащих уже начала подготовку в Графенвере, добавил Райдер. Эти военные будут тренироваться на боевой машине пехоты Bradley и самоходной гаубице M109 Paladin, об отправке которой в Украину недавно объявили США.

Кроме того, еще 890 украинских военнослужащих на следующей неделе начнут подготовку на боевых машинах Stryker.

Контекст:

M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

4 января президент США Джо Байден сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято.

Спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".

23 января в Пентагоне заявляли, что доставят в Украину Bradley в течение ближайших недель.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Германия, Украина, война, Пентагон, военные, вооружение, батальон, украинцы, война России против Украины, БМП, военнослужащий, войска, тренировка, гаубица
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