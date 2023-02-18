Первый батальон украинских военных завершил подготовку на БМП Bradley – Пентагон

Первая группа из 635 украинцев завершила курс обучения на учебной базе Графенвер, где США проводят собственные общевойсковые и маневренные тренировки. Украинский батальон, среди прочего, тренировался на боевой машине пехоты Bradley.
Тренировки начались в середине января и являются частью расширенной программы США по подготовке украинских войск к боевым действиям. Ранее США предлагали менее масштабные тренировки по отдельным системам вооружения, таким как ракетные установки HIMARS.
Вторая группа из 710 украинских военнослужащих уже начала подготовку в Графенвере, добавил Райдер. Эти военные будут тренироваться на боевой машине пехоты Bradley и самоходной гаубице M109 Paladin, об отправке которой в Украину недавно объявили США.
Кроме того, еще 890 украинских военнослужащих на следующей неделе начнут подготовку на боевых машинах Stryker.
M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.
4 января президент США Джо Байден сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято.
Спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".
23 января в Пентагоне заявляли, что доставят в Украину Bradley в течение ближайших недель.