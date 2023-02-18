Первый батальон украинских военных завершил подготовку на БМП Bradley – Пентагон

США объявили о решении поставить Украине M2 Bradley в начале января Фото: EPA

Первая группа из 635 украинцев завершила курс обучения на учебной базе Графенвер, где США проводят собственные общевойсковые и маневренные тренировки. Украинский батальон, среди прочего, тренировался на боевой машине пехоты Bradley.

Тренировки начались в середине января и являются частью расширенной программы США по подготовке украинских войск к боевым действиям. Ранее США предлагали менее масштабные тренировки по отдельным системам вооружения, таким как ракетные установки HIMARS.

Вторая группа из 710 украинских военнослужащих уже начала подготовку в Графенвере, добавил Райдер. Эти военные будут тренироваться на боевой машине пехоты Bradley и самоходной гаубице M109 Paladin, об отправке которой в Украину недавно объявили США.

Кроме того, еще 890 украинских военнослужащих на следующей неделе начнут подготовку на боевых машинах Stryker.