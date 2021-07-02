Песков: Россия с уважением относится к украинскому суверенитету

Песков сказал, что у России нет намерений размещать в Украине свой флаг Фото: ЕРА

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что "были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг", Песков сказал, что у России нет намерений размещать в Украине свой флаг.

По его словам, в Кремле не могут "позитивно как-то реагировать на подобные слова Зеленского".

Также Песков добавил, что заявление украинского президента "странно звучит", поэтому он не исключает, что слова Зеленского могли быть "как-то выдраны из контекста".