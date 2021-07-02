Песков: Россия с уважением относится к украинскому суверенитету

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что "были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг", Песков сказал, что у России нет намерений размещать в Украине свой флаг.
По его словам, в Кремле не могут "позитивно как-то реагировать на подобные слова Зеленского".
Также Песков добавил, что заявление украинского президента "странно звучит", поэтому он не исключает, что слова Зеленского могли быть "как-то выдраны из контекста".
Россия после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года оккупировала Крым. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.
30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что считает украинцев и россиян "одним народом" и поэтому Украину не внесли в список "недружественных стран" в РФ. Зеленский 1 июля ответил, что у украинцев и россиян много общего, но они не являются одним народом.