Песков заявил, что к встрече Путина и Зеленского не ведется никакой подготовки

В разговоре с журналистами Песков рассказал, что слова Зеленского о разности народов Украины и России "никак не укладываются в процесс подготовки встречи" лидеров.

Он добавил, что "если абстрагироваться от неудачных заявлений" Зеленского, то никакой подготовки к встрече двух президентов не ведется и "никакие шаги в этом плане не предпринимаются".