Песков заявил, что к встрече Путина и Зеленского не ведется никакой подготовки

В разговоре с журналистами Песков рассказал, что слова Зеленского о разности народов Украины и России "никак не укладываются в процесс подготовки встречи" лидеров.
Он добавил, что "если абстрагироваться от неудачных заявлений" Зеленского, то никакой подготовки к встрече двух президентов не ведется и "никакие шаги в этом плане не предпринимаются".
20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.
Представители украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.
В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".
30 июня Путин заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским.
Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.