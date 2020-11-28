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"Почему репрессивная система так всесильна?" Быков ответил на вопрос, кто может остановить Путина

Повлиять на президента РФ Владимира Путина может только Господь, надежда только на него, считает российский писатель Дмитрий Быков.

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Быков (на фото) сравнил Путина и Сталина
Быков (на фото) сравнил Путина и Сталина
Фото: Дмитрий Львович Быков / Facebook

В России при президенте Владимире Путина сложилась "всесильная репрессивная система". Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил 27 ноября российский писатель Дмитрий Быков.

"Почему эта репрессивная система так всесильна?.. Если они захотят посадить, или закрыть, или убрать, или упрятать, или расстрелять, или раздавить катком, они все равно это сделают, остановить их некому. Ведь понимаете, в чем было величие [Иосифа] Сталина. Далеко не в масштабе его чувств и его ума или в масштабе его реформы – ничего такого столь масштабного он не делал, он был такой управленец весьма посредственного качества, мог бы руководить каким-нибудь чайным трестом с тем же успехом. Но его некому было остановить", – сказал он.

Писатель считает, что сейчас "в России примерно та же ситуация, особенно если учесть, что это усугубляется наличием ядерного оружия в ней".

"Кто может остановить Владимира Путина? Нет такой силы. Собственный народ – не смешите, соседи – да соседям самим быть бы живыми, Господь – ну вот на Господа тут есть какая-то надежда, но, может быть, Господу интересно посмотреть – он как бы в чашке Петри вырастил такую удивительную среду и смотрит, что будет?" – отметил Быков.

Он подчеркнул, что "пока даже остановить Александра Лукашенко не очень получается, а у него нет ядерного оружия, да и население у него все-таки немножко не такое".

"Запас инертности в Беларуси оказался чуть меньше, в России он практически неисчерпаем", – заявил писатель.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

31 октября 2020 года Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором.

Теги: Россия, Владимир Путин, Иосиф Сталин, Дмитрий Быков, репрессии
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