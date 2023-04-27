Под Петербургом произошел взрыв в заброшенном здании ТЭЦ

Как пишет издание, эпицентр взрыва находился в 300 метрах от конноспортивного клуба. Там стояло заброшенное здание ТЭЦ. На его месте, как стало известно "Фонтанке" 27 апреля, сейчас воронка диаметром шесть метров и полтора метра в глубину.
По предварительной информации, взрыв произошел под трубой, но на диверсию, как говорят эксперты, это не похоже, поскольку есть воронка от взрыва, но нет следов устройства. Поэтому пока причину определили как неустановленный предмет без осколков. "Фонтанка" пишет, что на месте нашли следы от закопанной бочки, ее остатки увезли специалисты для исследования.
По другой версии, в заброшенном здании мог рвануть снаряд времен ВОВ или же схрон черных копателей.
Следственный комитет РФ в Telegram подтвердил, что на территории ТЭЦ произошел взрыв неустановленного устройства и опубликовал видео с места происшествия.
О взрыве стало известно поздно вечером 26 апреля. Местные жители говорили "о громком звуке, от которого пошатнулись их дома".
Это не первый за последний год взрыв в регионах России, которые находятся вдали от зоны боевых действий в Украине. В частности, в декабре 2022 года взрывы прогремели на двух аэродромах в Рязанской и Саратовской областях. "Медуза" уточнила, что они находятся в 500 и 750 км от границы с Украиной.
В минобороны РФ заявили, что аэродромы были атакованы украинскими беспилотниками. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инцидентам не заявляли. В результате атак погибли три человека, пострадали еще четверо, несколько самолетов получили повреждения.
В Офисе президента Украины, комментируя взрывы в России, допустили, что "таких эксцессов будет очень много". Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозировал, что удары по территории РФ будут "глубже и глубже".
Санкт-Петербург находится примерно в 1200 км от Украины.