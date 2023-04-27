Под Петербургом произошел взрыв в заброшенном здании ТЭЦ

Как пишет издание, эпицентр взрыва находился в 300 метрах от конноспортивного клуба. Там стояло заброшенное здание ТЭЦ. На его месте, как стало известно "Фонтанке" 27 апреля, сейчас воронка диаметром шесть метров и полтора метра в глубину.

По предварительной информации, взрыв произошел под трубой, но на диверсию, как говорят эксперты, это не похоже, поскольку есть воронка от взрыва, но нет следов устройства. Поэтому пока причину определили как неустановленный предмет без осколков. "Фонтанка" пишет, что на месте нашли следы от закопанной бочки, ее остатки увезли специалисты для исследования.

По другой версии, в заброшенном здании мог рвануть снаряд времен ВОВ или же схрон черных копателей.

Следственный комитет РФ в Telegram подтвердил, что на территории ТЭЦ произошел взрыв неустановленного устройства и опубликовал видео с места происшествия.