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В Санкт-Петербурге слышали громкий взрыв, от которого "пошатнулись дома". СМИ пишут, что это могла быть атака на аэродром или железную дорогу

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Взрыв слышали жители Санкт-Петербурга и близлежащих районов Ленинградской области
Взрыв слышали жители Санкт-Петербурга и близлежащих районов Ленинградской области
Скриншот: fontanka.ru

Вечером 26 апреля в России жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области слышали звуки мощного взрыва, сообщили местные Telegram-каналы и СМИ.

По данным Telegram-каналов "Питер Live" и "Mash на Мойке", взрыв слышали в Гатчинском районе Ленинградской области.

"Сильный хлопок прогремел в поселении Графская Славянка в Гатчинском районе – ударная волна была достаточно ощутимой. На записях с камер открытого горения нет. Что именно произошло, сейчас выясняют", – сказано в сообщении. 

Взрыв также слышали на юге Санкт-Петербурга, в Пушкинском районе (он граничит с Гатчинским районом Ленинградской области), сообщила в Telegram "Фонтанка"

"Жители юга Петербурга рассказывают о громком звуке, от которого пошатнулись их дома. Правоохранительные органы ищут источник тревоги. Камера видеонаблюдения зафиксировала звук взрыва. Местные делятся информацией, как ощутили "последствия взрыва", говорят, что видят проезжающие мимо машины МЧС", – рассказали журналисты. 

Одна из местных жительниц сообщила "Фонтанке", что у некоторых после взрыва "дома трясло" и "окна открылись".

"Мы думаем, что это, скорее всего, аэродром пушкинский военный",  сказала она.

В то же время, по данным издания, люди, которые живут рядом с аэродромом, "фиксируют на военном объекте тишину". 

Позже "Фонтанка" сообщила, что взрыв прогремел рядом с конно-спортивным клубом "Ковбой" в Павловске (это внутригородское муниципальное образование в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга). В клубе от взрыва пробило крышу, но его источник, по данным собеседников издания, находился где-то в другом месте.

"К нам все это прилетело, но это [произошло] не у нас. Говорят, где-то на железной дороге ("Ковбой" находится рядом с железнодорожной станцией Павловск. "ГОРДОН"), но это из интернета информация. У нас крышу пробило. Чем именно пробило, мы пока не понимаем, разбираемся", – сказали в клубе. 

Взрыв прогремел недалеко от конно-спортивного клуба "Ковбой" в Павловске (входит в состав Санкт-Петербурга). Скриншот: google.com/maps
Взрыв прогремел недалеко от конно-спортивного клуба "Ковбой" в Павловске (входит в состав Санкт-Петербурга). Скриншот: google.com/maps

Работник клуба рассказал телеканалу "78", что услышал "хлопок", "потом пошла ударная волна и несколькими секундами позже прилетели камни". Он подтвердил, что это произошло не на территории клуба. 

"Если бы совсем рядом это было, я бы рядом с вами не разговаривал", – сказал он. 

"Фонтанка" сообщила, что официальной информации, что произошло, пока нет. Полиция, Росгвардия и МЧС обследовали территорию в Пушкинском районе, но якобы пока не нашли место и источник взрыва. В городе, по информации журналистов, ничего не горело и не было дыма.

Контекст:

Это не первый за последний год взрыв в регионах России, которые находятся вдали от зоны боевых действий в Украине. В частности, в декабре 2022 года взрывы прогремели на двух аэродромах в Рязанской и Саратовской областях. "Медуза" уточнила, что они находятся в 500 и 750 км от границы с Украиной. 

В минобороны РФ заявили, что аэродромы были атакованы украинскими беспилотниками. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инцидентам не заявляли. В результате атак погибли три человека, пострадали еще четверо, несколько самолетов получили повреждения.

В Офисе президента Украины, комментируя взрывы в России, допустили, что "таких эксцессов будет очень много". Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозировал, что удары по территории РФ будут "глубже и глубже"

Санкт-Петербург находится примерно в 1200  км от Украины. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, взрыв, Санкт-Петербург, железная дорога, аэродром, Ленинградская область
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