Под санкции ЕС может попасть глава ЧВК "Вагнер" Уткин – СМИ

Санкции, по данным СМИ, будут направлены на:
Речь идет о глобальном режиме санкций из-за нарушения прав человека, введенном ЕС в прошлом году.
Отдельно Евросоюз впервые введет санкции против двух россиян и трех российских компаний в рамках санкционного режима из-за войны в Сирии. Эти санкции были впервые введены в 2011 году в ответ на репрессии против сирийского гражданского населения, в настоящее время в санкционном списке 287 человек и 70 компаний, преимущественно связанных с сирийскими властями и режимом Башара Асада.
Ожидается, что под санкции попадут россияне Андрей Трошев и Андрей Богатов – члены ЧВК "Вагнер", имеющие связи с Сирией, а также компании "Меркурий", "Велада" и "Евро Полис". Все они выигрывали контракты на энергетические услуги для сирийских властей.
По данным российских СМИ, в 2014–2015 годах частная военная компания "Вагнер" участвовала в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности в сражениях за Дебальцево. Осенью 2015 года, как писала российская интернет-газета "Фонтанка", ЧВК сменила "украинское" направление на "сирийское".
Весной 2016 года СМИ впервые сообщили о том, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников "Вагнера". В феврале 2018 года стало известно о гибели многочисленных бойцов ЧВК в столкновении с американскими военными у Дейр-эз-Зора.
В начале 2018 года, по данным СМИ, наемники ЧВК "Вагнер" прибыли в ЦАР для защиты президента страны Фостен-Арканжа Туадеры.
В октябре британский таблоид The Sun со ссылкой на неназванные источники в правительстве Соединенного Королевства сообщил, что Россия перебросила спецназ, в том числе наемников ЧВК "Вагнер", в Ливию.
Пресса считает, что ЧВК финансирует бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, известный как "повар президента РФ Владимира Путина".
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в 10 странах Африки находятся военнослужащие-контрактники и политические консультанты из структур Пригожина. По данным собеседников агентства, российские наемники и консультанты оказывают услуги по безопасности, вооружению и организации предвыборных кампаний "в обмен на права на добычу полезных ископаемых и другие возможности".