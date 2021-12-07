Под санкции ЕС может попасть глава ЧВК "Вагнер" Уткин – СМИ

Санкции, по данным СМИ, будут направлены на:

бывшего офицера российских специальных сил, руководителя группировки Дмитрия Уткина;

одного из подрядчиков ЧВК в Сирии Станислава Дичка;

причастного к действиям ЧВК в Центральноафриканской Республике Валерия Захарова.

Речь идет о глобальном режиме санкций из-за нарушения прав человека, введенном ЕС в прошлом году.

Отдельно Евросоюз впервые введет санкции против двух россиян и трех российских компаний в рамках санкционного режима из-за войны в Сирии. Эти санкции были впервые введены в 2011 году в ответ на репрессии против сирийского гражданского населения, в настоящее время в санкционном списке 287 человек и 70 компаний, преимущественно связанных с сирийскими властями и режимом Башара Асада.

Ожидается, что под санкции попадут россияне Андрей Трошев и Андрей Богатов – члены ЧВК "Вагнер", имеющие связи с Сирией, а также компании "Меркурий", "Велада" и "Евро Полис". Все они выигрывали контракты на энергетические услуги для сирийских властей.