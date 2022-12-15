Польша создает собственный флот танкеров для импорта сжиженного газа

По его словам, первые два танкера уже зафрахтованы.

“В корейском порту Ульсан мы получили два из восьми газовозов, заказанных ORLEN Group. Собственный флот позволит нам эффективно импортировать СПГ, прежде всего из США", – написал Обайтек.

Он также отметил, что морские поставки уже покрывают примерно 30% потребностей Польши в газе и вместе с недавно открытым трубопроводом Baltic Pipe являются важнейшим источником газа для страны.

W korea * skim Ulsan odebrali * my 2 z 8 gazowców zamówionych przez Grup * ORLEN. W * asna flota umo * liwi nam efektywny import LNG przede wszystkim z USA. Dostawy morskie ju * dzi * pokrywaj * ok. 30% zapotrzebowania kraju i obok #BalticPipe s * najwa * niejszym * ród * em gazu dla Polski pic.twitter.com/0usZJNpYeL — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) December 14, 2022