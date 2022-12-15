Польша создает собственный флот танкеров для импорта сжиженного газа

По его словам, первые два танкера уже зафрахтованы.
“В корейском порту Ульсан мы получили два из восьми газовозов, заказанных ORLEN Group. Собственный флот позволит нам эффективно импортировать СПГ, прежде всего из США", – написал Обайтек.
Он также отметил, что морские поставки уже покрывают примерно 30% потребностей Польши в газе и вместе с недавно открытым трубопроводом Baltic Pipe являются важнейшим источником газа для страны.
W korea * skim Ulsan odebrali * my 2 z 8 gazowców zamówionych przez Grup * ORLEN. W * asna flota umo * liwi nam efektywny import LNG przede wszystkim z USA. Dostawy morskie ju * dzi * pokrywaj * ok. 30% zapotrzebowania kraju i obok #BalticPipe s * najwa * niejszym * ród * em gazu dla Polski pic.twitter.com/0usZJNpYeL— Daniel Obajtek (@DanielObajtek) December 14, 2022
В 2018 году Польша заявляла, что после ввода в строй нового газопровода Baltic Pipe для поставок природного газа из месторождений на континентальном шельфе Норвегии и загрузки LNG-терминала в Свиноуйсьце намеревается стать полностью независимой от российского "Газпрома".
С 27 апреля 2022 года "Газпром" досрочно остановил поставки газа в Польшу из-за отказа польской PGNiG платить за газ в рублях. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что эта ситуация не повлияет на безопасность домохозяйств в Польше благодаря многолетним усилиям правительства, направленным на получение газа из других стран. "Российский газовый шантаж против Польши не будет иметь никакого эффекта", – отметил он.
27 сентября в польском Гданьске открыли газопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд м³ в год. "Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать: эпоха доминирования России в газовой сфере заканчивается. Эпоха, отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством", – заявил Моравецкий.