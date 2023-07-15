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Польская писательница Курчаб-Редлих: Официальная биография Путина отличается от настоящей на 100%. Не тот отец, не та мать, не то место и дата рождения – все по-другому

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В официальной биографии Путина сказано, что он родился в Ленинграде в 1952 году
В официальной биографии Путина сказано, что он родился в Ленинграде в 1952 году
Фото: EPA

Официальная биография президента страны-агрессора России Владимира Путина отличается от настоящей. Об этом рассказала польская писательница, журналистка Кристина Курчаб-Редлих в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Она подчеркнула, что начала изучать его биографию, когда занималась исследованиями о чеченской войне, и первый ее вопрос был: "Откуда взялся такой страшный человек?"

"На 100%. Официальная, его настоящая биография – это не тот отец, не та мать, не то место рождения, не та дата рождения. Все по-другому... Он для меня был уродом с самого начала, потому что я видела, что вытворяется во время его войны", – сказала она.

По словам журналистки, Запад долго закрывал глаза на то, что происходило в Чечне, потому что они хотели "видеть нового демократического героя" в новой "демократической России", с которым можно "вести хороший бизнес".

"Они закрывали глаза очень и очень долго. [Президент Франции в 1995–2007 годах Жан] Ширак дал ему орден [Почетного легиона] в 2006 году, уже после чеченской войны. Так что им было все равно, что Путин вытворяет, – они хотели его видеть героем. Поэтому все так и пошло", – отметила журналистка. 

В официальной биографии Путина сказано, что он родился в Ленинграде в 1952 году, его мать – Мария Шеломова, отец – Владимир Путин. 

Курчаб-Редлих утверждает, что на самом деле мать Путина Вера Путина родила его не в Ленинграде, а в деревне Терехино Пермского края. С биологическим отцом Путина, которого звали Платон Привалов, его мать в браке не состояла. 

Позже он жил в Грузии, где его мать вышла замуж. Но почти в 10 лет будущего президента страны-агрессора РФ отправили к родственникам в Ленинград (сейчас Санкт-Петербург). У них была фамилия Путины. Тогда будущий президент РФ даже не знал русский язык, он говорил по-грузински, а "все во дворе знали, что Вова – не сын Путиных". 

Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В официальной биографии Путина сказано, что он родился в Ленинграде в 1952 году, его мать – Мария Шеломова, отец – Владимир Путин. О детстве в Грузии там не упоминается.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Грузия, Санкт-Петербург, биография, Кристина Курчаб-Редлих
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