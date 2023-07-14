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Польская писательница Курчаб-Редлих: В грузинском селе Метехи Путин жил до 10 лет. Но мать не могла выдержать издевательств мужа над своим ребенком, поэтому отвезла его к родителям

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Когда юный Путин жил в Грузии, все знали, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь, рассказала Курчаб-Редлих
Когда юный Путин жил в Грузии, все знали, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь, рассказала Курчаб-Редлих
Скриншот: RMF24 / YouTube

В детстве до трехлетнего возраста будущий президент страны-агрессора России Владимир Путин жил с бабушкой и дедушкой. Об этом рассказала польская писательница, журналистка Кристина Курчаб-Редлих в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Когда ему был один год, его мать Вера уехала на практику в Ташкент (Узбекистан). Там она познакомилась с мужчиной, которого звали Георгий Осепашвили, и позже он стал ее мужем. 

н ей рассказал, что у него большой дом, что он богатый… Но она была очень довольна, что он хотел на ней жениться, несмотря на то, что у нее был ребенок. Они поехали к нему в село Метехи, в 30 км от Тбилиси. И оказалось, что он живет в какой-то хижине, пол глиняный был", – рассказала Курчаб-Редлих.

Через некоторое время к Вере переехал ее сын.

"То есть привозят мальчика, которому уже три года, то есть нервная система только формируется. И из-под опеки тех, к которым он привык и которых он считал мамой и папой, его, как пакет, переносят в совсем другую атмосферу и к другим людям. Ему надо привыкнуть к "новой" матери, к новому отчиму. Это очень тяжело... Оказалось, что это был как раз период, когда ребенок очень нуждается в чувстве безопасности", – отметила она.

Как рассказала журналистка, сначала Владимира приняли хорошо но, когда его мать забеременела от нового мужа, тот начал относиться к мальчику очень плохо. Кроме того, семья жила очень бедно, добавила Курчаб-Редлих. 

"И этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь... Одни над ним смеются, другие жалеют… К тому же он понимает, что он очень бедный, что у него штаны рваные, что он какой-то другой", – рассказала она.

По словам Курчаб-Редлих, Путин жил в Грузии почти до 10 лет. 

"Он жил там до 10 лет. Потому что его мать не могла выдержать издевательств мужа над своим ребенком. Он его сильно очень избивал. Мальчик голодал. Мальчик был оборван. Она повезла обратно в Терехино к своим родителям", – рассказала она. 

Когда Путин вернулся к дедушке и бабушке, он уже ходил в четвертых класс, отметила журналистка. 

едушка с бабушкой решили, что хватит такой страшной жизни, – они решили его отдать своим родным в Ленинграде. Но здесь еще очень важная вещь, которую вспоминает Вера Николаевна: Вова очень сильно плакал, когда она уходила, и что она даже его не обняла, потому что не хотела расстроиться совсем… Она не думала, что расстается с ним навсегда", – рассказала она.

В Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург) он стал жить с родственниками, у которых была фамилия Путины, но там "все знали, что Вова – не их сын". Тогда будущий президент РФ даже не знал русский язык, он говорил по-грузински

Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В официальной биографии Путина сказано, что он родился в Ленинграде в 1952 году, его мать – Мария Шеломова, отец – Владимир Путин. 

Курчаб-Редлих утверждает, что на самом деле мать Путина Вера Путина родила его не в Ленинграде, а в деревне Терехино Пермского края. С биологическим отцом Путина, которого звали Платон Привалов, его мать в браке не состояла. 

Мария Шеломова и Владимир Путин, которые в официальной биографии президента России названы его родителями, умерли. Вера Путина жила в Грузии (информация о ее смерти появилась в июне 2023 года). В марте 2022 года журналисты грузинского канала Formula поехали в Метехи (село находится в 20 км от Гори), но женщину не нашли. Местные жители рассказали каналу, что она сейчас живет у дочери и отказалась давать комментарии СМИ. Некоторые из них помнят ее сына и подтверждают, что речь идет о российском президенте.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Грузия, Узбекистан, Ленинград, Тбилиси, Ташкент, Кристина Курчаб-Редлих
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