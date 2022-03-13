Польский Сейм поддержал закон об увеличении армии. Планируется, что она станет вдвое больше

"Сейм Республики Польша принял закон о защите Родины. Единогласно за законопроект проголосовали 450 депутатов – против никто не выступил (и только пять депутатов воздержались при голосовании). В это трудное время войны на нашей восточной границе среди мрачных картин насилия есть освежающие примеры солидарности и общей заботы о безопасности Польши и всей Европы", – написал политик.

Polskie Radio объяснило, что принятый закон предусматривает увеличение польской армии до 250 тыс. профессиональных военных. Еще 50 тыс. человек будет составлять территориальная оборона.

Предполагается, что уже в 2023 году на оборону Польша будет тратить 3% ВВП, будет ускорена техническая модернизация войск и появится добровольная срочная служба.

Верхняя палата Сейма может рассмотреть закон в ближайшее время, очередное заседание назначено на 17 марта.

"Европейская правда" отмечает, что ранее армия Польши составляла 110 тыс. человек, а расходы страны на оборону были в 2% ВВП.

Законопроект об обороне был разработан в Польше в 2021 году и непосредственно не касается российского вторжения в Украину, отмечает издание.