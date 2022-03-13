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Польский Сейм поддержал закон об увеличении армии. Планируется, что она станет вдвое больше

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Сейчас польская армия составляет 110 тыс. человек
Сейчас польская армия составляет 110 тыс. человек
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / Twitter

11 марта нижняя палата Сейма Польши подавляющим числом голосов проголосовала за закон об обороне страны. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Сейм Республики Польша принял закон о защите Родины. Единогласно за законопроект проголосовали 450 депутатов – против никто не выступил (и только пять депутатов воздержались при голосовании). В это трудное время войны на нашей восточной границе среди мрачных картин насилия есть освежающие примеры солидарности и общей заботы о безопасности Польши и всей Европы", – написал политик.

https://www.facebook.com/MorawieckiPL/posts/505476420943420

Polskie Radio объяснило, что принятый закон предусматривает увеличение польской армии до 250 тыс. профессиональных военных. Еще 50 тыс. человек будет составлять территориальная оборона.

Предполагается, что уже в 2023 году на оборону Польша будет тратить 3% ВВП, будет ускорена техническая модернизация войск и появится добровольная срочная служба.

Верхняя палата Сейма может рассмотреть закон в ближайшее время, очередное заседание назначено на 17 марта.

"Европейская правда" отмечает, что ранее армия Польши составляла 110 тыс. человек, а расходы страны на оборону были в 2% ВВП.

Законопроект об обороне был разработан в Польше в 2021 году и непосредственно не касается российского вторжения в Украину, отмечает издание.

Теги: Польша, армия, депутаты, военные, оборона, закон, территориальная оборона, безопасность, Матеуш Моравецкий, расходы, войска
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