Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Помпео: Иранский режим использует запуски спутников для создания баллистических ракет

Баллистические ракеты, которые Иран может создать с использованием спутников, позволят Тегерану угрожать стабильности в регионе, считает госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео назвал Иран "спонсором терроризма"
Помпео назвал Иран "спонсором терроризма"
Фото: ЕРА

Спутники, которые Иран пытается запустить на орбиту, хотят использовать для создания баллистических ракет. Об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил 11 февраля в Twitter.

"Иранский режим использует запуски спутников для дальнейшего развития своих возможностей по созданию баллистических ракет, которые позволяют ему угрожать своим противникам и угрожать региональной стабильности", – написал он.

По словам Помпео, "нельзя допускать, чтобы ведущий мировой государственный спонсор терроризма разрабатывал и испытывал баллистические ракеты".

9 февраля Иран запустил ракету-носитель "Симорг", но она не смогла вывести на расчетную орбиту спутник дистанционного зондирования "Зафар". Это была уже третья неудачная попытка за последние два года.

В Тегеране утверждают, что спутники необходимы для изучения погоды и прогнозирования стихийных бедствий.

Теги: США, Иран, терроризм, спутник, Тегеран, ракеты, государственный секретарь, Майк Помпео
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе после 12 лет брака
Внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе после 12 лет брака
Актер из кинофильма "Моя ужасная няня" Рафаэль Коулмэн умер во время пробежки
Актер из кинофильма "Моя ужасная няня" Рафаэль Коулмэн умер во время пробежки
Яма сбрил бороду,но оставил усы
Яма сбрил бороду,но оставил усы
У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребенок
У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребенок
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS