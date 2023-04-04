Помпео о членстве России и Китая в ООН: Организация фундаментально сломана

"Возможно, она имела смысл, когда была создана, но мы видели, как Советом ООН по правам человека руководили иранцы. Мы видели, как венесуэльцы отвечали за права человека в ООН вместе с иранцами, которые относились к женщинам, как к собственности, и руководили Советом по правам человека ООН. Мы видим это снова и снова. Сегодня ООН не будет противостоять факту, что коммунистическая партия Китая содержит миллион мусульман в концентрационных лагерях в западной части страны. Организация фундаментально сломана", – заявил Помпео.

По словам бывшего госсекретаря США, Китай и страна-агрессор Россия занимают два места в Совбезе ООН и являются двумя странами, которые не намерены соблюдать международное право.

"Это уже пережиток времени. Вряд ли они подчинятся. Я считаю, это насмешка над тем, что было. Если вы посмотрите на миссию ООН, когда она создавалась, то закладывались очень благородные идеи, содержащиеся в Уставе ООН. Впрочем, сейчас мы можем увидеть, что эта организация не работает", – сказал Помпео.