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Помпео о членстве России и Китая в ООН: Организация фундаментально сломана

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Помпео назвал членство РФ и Китая в ООН пережитком времени
Помпео назвал членство РФ и Китая в ООН пережитком времени
Фото: EPA

Бывший госсекретарь США при президентстве Дональда Трампа Майк Помпео заявил, что не настроен оптимистично по отношению к ООН. Такую позицию он высказал в ходе визита в Киев 3 апреля, где принял участие в дискуссии "Поддержка Украины Соединенными Штатами Америки – что нужно сделать и почему это важно", сообщает "Радіо Свобода".

"Возможно, она имела смысл, когда была создана, но мы видели, как Советом ООН по правам человека руководили иранцы. Мы видели, как венесуэльцы отвечали за права человека в ООН вместе с иранцами, которые относились к женщинам, как к собственности, и руководили Советом по правам человека ООН. Мы видим это снова и снова. Сегодня ООН не будет противостоять факту, что коммунистическая партия Китая содержит миллион мусульман в концентрационных лагерях в западной части страны. Организация фундаментально сломана", – заявил Помпео.

По словам бывшего госсекретаря США, Китай и страна-агрессор Россия занимают два места в Совбезе ООН и являются двумя странами, которые не намерены соблюдать международное право.

"Это уже пережиток времени. Вряд ли они подчинятся. Я считаю, это насмешка над тем, что было. Если вы посмотрите на миссию ООН, когда она создавалась, то закладывались очень благородные идеи, содержащиеся в Уставе ООН. Впрочем, сейчас мы можем увидеть, что эта организация не работает", – сказал Помпео.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Часть Черниговской области была оккупирована сразу после полномасштабного вторжения России. Регион освободили от российских оккупантов в начале апреля.

Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, имеет право вето на любые решения организации. С 1 апреля Россия председательствует в Совбезе ООН.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявлял, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "пощечиной международному сообществу" председательство государства-агрессора в Совбезе ООН.

The Guardian 31 марта писала, что США, Великобритания и Франция могут понизить уровень своего представительства в Совбезе ООН на время председательства России. Но бойкот или другие формы протеста, по данным издания, не планируются.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, ООН, Совет Безопасности ООН, Майк Помпео
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