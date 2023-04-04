Помпео о членстве России и Китая в ООН: Организация фундаментально сломана

"Возможно, она имела смысл, когда была создана, но мы видели, как Советом ООН по правам человека руководили иранцы. Мы видели, как венесуэльцы отвечали за права человека в ООН вместе с иранцами, которые относились к женщинам, как к собственности, и руководили Советом по правам человека ООН. Мы видим это снова и снова. Сегодня ООН не будет противостоять факту, что коммунистическая партия Китая содержит миллион мусульман в концентрационных лагерях в западной части страны. Организация фундаментально сломана", – заявил Помпео.
По словам бывшего госсекретаря США, Китай и страна-агрессор Россия занимают два места в Совбезе ООН и являются двумя странами, которые не намерены соблюдать международное право.
"Это уже пережиток времени. Вряд ли они подчинятся. Я считаю, это насмешка над тем, что было. Если вы посмотрите на миссию ООН, когда она создавалась, то закладывались очень благородные идеи, содержащиеся в Уставе ООН. Впрочем, сейчас мы можем увидеть, что эта организация не работает", – сказал Помпео.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Часть Черниговской области была оккупирована сразу после полномасштабного вторжения России. Регион освободили от российских оккупантов в начале апреля.
Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, имеет право вето на любые решения организации. С 1 апреля Россия председательствует в Совбезе ООН.
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявлял, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "пощечиной международному сообществу" председательство государства-агрессора в Совбезе ООН.
The Guardian 31 марта писала, что США, Великобритания и Франция могут понизить уровень своего представительства в Совбезе ООН на время председательства России. Но бойкот или другие формы протеста, по данным издания, не планируются.