Послы ЕС согласовали продление всех экономических санкций против России

Санкции против РФ были введены в 2014 году Фото: depositphotos.com

"Послы ЕС официально дали "зеленый свет" для продолжения всех экономических санкций Евросоюза против России еще на шесть месяцев", – написал он.

EU ambassadors have now formally given green light to roll over all the EU’s economic sanctions on #Russia for another six months. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 25, 2023

Также Йозвяк отметил, что в скором времени будут предоставлены предложения Европейской комиссии по новому пакету санкций против Беларуси. Их разработают до конца недели вместе с предложениями по ограничению цен на российское дизельное топливо и мазут.

The European Commission proposals for a new round of #Belarus sanctions should later this week together with the proposals for price caps on * diesel and fuel oil. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 25, 2023