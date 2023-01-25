Послы ЕС согласовали продление всех экономических санкций против России

"Послы ЕС официально дали "зеленый свет" для продолжения всех экономических санкций Евросоюза против России еще на шесть месяцев", – написал он.
EU ambassadors have now formally given green light to roll over all the EU’s economic sanctions on #Russia for another six months. #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 25, 2023
Также Йозвяк отметил, что в скором времени будут предоставлены предложения Европейской комиссии по новому пакету санкций против Беларуси. Их разработают до конца недели вместе с предложениями по ограничению цен на российское дизельное топливо и мазут.
The European Commission proposals for a new round of #Belarus sanctions should later this week together with the proposals for price caps on * diesel and fuel oil. #Russia #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 25, 2023
В 2014 году после аннексии Россией Крыма и начала войны на Донбассе ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные против отдельных секторов экономики РФ. Экономические санкции с тех пор продлевались и были существенно расширены после полномасштабного вторжения в Украину.
Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.