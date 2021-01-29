Посмотрим, что скажут в РФ, когда через год-полтора им нечем будет платить зарплаты силовикам – глава фонда Stop Inform Terror Обухов

Вся команда, которую собрал президент США Джо Байден, настроена против России, заявил глава американского фонда Stop Inform Terror Герман Обухов.

В случае усиления американских санкций через год-полтора экономика России может "затрещать". Такое мнение в эфире телеканала "Обозреватель" выразил глава американского фонда Stop Inform Terror Герман Обухов.

"Я сомневаюсь, что [президент РФ Владимир] Путин будет спокойно сидеть в своем бункере и счастливо попивать чаек с медом. В Америке все разворачивается по-другому. Там пришел новый президент, там всюду к власти пришли демократы, сейчас у них большинство в Конгрессе и в Сенате. Демократы не просто обижены – они злые на Москву. Каких собак они сейчас спустят, я не знаю, но, скорее всего, будут усиливаться санкции, к тому же, довольно сильно", – отметил Обухов.

По его словам, команда президента США Джо Байдена настроена против России.

"Вся та команда, которую собрал Байден, – по сути, антироссийская команда. Оттуда можно ожидать предполагаемых шагов. Когда через год-полтора экономика в России затрещит, мы посмотрим, что скажут в России, – когда платить зарплаты силовикам будет просто нечем, когда две трети экономики упадет или закроется", – резюмировал Обухов.

Байден и Путин 26 января провели первый телефонный разговор с момента избрания Байдена президентом США. Американский лидер, в частности, подтвердил твердую поддержку США суверенитета Украины и затронул тему ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

В Кремле заявили о серьезных разногласиях по Донбассу у Путина и Байдена.

В Белом доме отметили, что Байден "не сдерживал эмоций" в разговоре с Путиным.

Многолетний советник Байдена по вопросам внешней политики, исполнительный директор Центра Пенн-Байдена по дипломатии и глобальному сотрудничеству Майкл Карпентер во время Киевского форума по безопасности 27 января заявил, что внешняя политика нового президента США будет нацелена на противостояние России и Китаю.

Байден вступил в должность президента США 20 января. В инаугурационной речи он говорил, что США "восстановят союзы и снова вступят в контакт с миром".