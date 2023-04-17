Посол Украины в Японии: Японцам смешно смотреть на устаревшие кастрюли, которые россияне называют Тихоокеанским флотом

"Они могут пытаться делать что угодно. Никого они не напугают. Все будет надежно защищено со всех сторон... Я думаю, что мы видим с вами подтанцовку на младших ролях Китаю, который только что провел очень мощные и действительно опасные учения вокруг Тайваня. После этого, я думаю, в Москве решили, что у них тоже есть желание продемонстрировать свое присутствие в Азии, и объявили непонятные ни для кого учения своего Тихоокеанского флота", – сказал Корсунский.

Он отметил, что российские и китайские военные корабли регулярно фиксируются вокруг Японских островов.

"Этот вопрос я обсуждал с руководством ВМС Японии. Им смешно смотреть на эти устаревшие кастрюли, которые они [россияне] называют флотом. Во-первых, у Японии у самой очень мощный флот. Во-вторых, тут рядом стоит хорошо вооруженный 7-й флот США. Поэтому все это просто для того, чтобы раздражать", – считает посол.

По его словам, учения РФ затрагивают территории двух Японских островов, которые оккупированы Россией.

"Они учились отбивать высадку десанта. Это такая космическая ерунда, что я даже не знаю, как это охарактеризовать. Япония никогда – ни разу за 50 с лишним лет после того, как статус этих островов был четко сформулирован, что они оккупированы, – не говорила о намерениях каким-либо вооруженным путем их возвращать", – резюмировал Корсунский.