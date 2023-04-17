Посол Украины в Японии: Японцам смешно смотреть на устаревшие кастрюли, которые россияне называют Тихоокеанским флотом

"Они могут пытаться делать что угодно. Никого они не напугают. Все будет надежно защищено со всех сторон... Я думаю, что мы видим с вами подтанцовку на младших ролях Китаю, который только что провел очень мощные и действительно опасные учения вокруг Тайваня. После этого, я думаю, в Москве решили, что у них тоже есть желание продемонстрировать свое присутствие в Азии, и объявили непонятные ни для кого учения своего Тихоокеанского флота", – сказал Корсунский.
Он отметил, что российские и китайские военные корабли регулярно фиксируются вокруг Японских островов.
"Этот вопрос я обсуждал с руководством ВМС Японии. Им смешно смотреть на эти устаревшие кастрюли, которые они [россияне] называют флотом. Во-первых, у Японии у самой очень мощный флот. Во-вторых, тут рядом стоит хорошо вооруженный 7-й флот США. Поэтому все это просто для того, чтобы раздражать", – считает посол.
По его словам, учения РФ затрагивают территории двух Японских островов, которые оккупированы Россией.
"Они учились отбивать высадку десанта. Это такая космическая ерунда, что я даже не знаю, как это охарактеризовать. Япония никогда – ни разу за 50 с лишним лет после того, как статус этих островов был четко сформулирован, что они оккупированы, – не говорила о намерениях каким-либо вооруженным путем их возвращать", – резюмировал Корсунский.
14 апреля стало известно, что РФ начала учения своего Тихоокеанского флота. Американский Институт исследования войны (ISW) считает, что таким образом Россия пытается произвести на Китай впечатление, будто остается его "равноправным военным партнером".
В институте напомнили, что с 16-го по 18 апреля с визитом в РФ будет находиться министр обороны КНР Ли Шанфу. А 14 апреля глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что КНР не будет продавать оружие в Россию (равно как и в Украину) и будет регулировать экспорт товаров гражданского и военного назначения.