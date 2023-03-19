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Чичваркин: 400 танкеров – тайный флот РФ. Если мир захочет их хлопнуть, разговор про экономику России можно будет считать очень актуальным

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Для ограничения доходов от топлива нужно заблокировать России возможности морского экспорта, считает бизнесмен
Для ограничения доходов от топлива нужно заблокировать России возможности морского экспорта, считает бизнесмен
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону описал вариант возможного лишения России нефтяных доходов.

По его словам, потолок цен, установленный рядом стран на российскую нефть по условиям санкций, все равно обеспечивает бюджету РФ возможность финансировать вторжение в Украину. И скидки, которые Москва дает странам, не поддержавшим ограничения, не имеют решающего значения.

"Нынешние $80 за баррель, какие бы скидки Россия ни давала, как бы она ни доплачивала, ни миксовала – чего бы ни делала с этой нефтью хитрыми путями, с дисконтами, – этого все равно более чем достаточно", – сказал он.

Чичваркин считает, что для ощутимого выполнения целей ограничения стоимости российского топлива нужно заблокировать России возможности экспорта, которые сейчас обеспечивают доходы Кремля.

"400 танкеров – тайный флот, скрытый флот Российской Федерации. Если мир захочет их хлопнуть – цена, безусловно, на какое-то время еще подскочит. Но если мир захочет их хлопнуть – вот тогда разговор про экономику уже можно считать очень актуальным. Пока они могут залатывать все дыры, допечатывая против этой валютной выручки столько рублей, сколько им нужно", – объяснил он.

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В начале декабря 2022 года страны – члены "Большой семерки", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть, установив максимальный уровень в размере $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года эти страны ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.

Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писал Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отмечала "Русская служба BBC".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: санкции, Кремль, Евгений Чичваркин, бюджет России, война России против Украины, Евросоюз, цена на нефть, танкер
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