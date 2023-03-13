Чичваркин: Меня повыгоняли из банков. По моему комфорту прилетело, удар был очень неприятный, существенный, чувствительный

В ходе интервью Гордон спросил Чичваркина, уверенно ли он сейчас "стоит на ногах".
"Ну, после ударов, которые нанесли банки в прошлом году, моя предыдущая уверенность очень сильно зашаталась. Меня повыгоняли из банков. – Почему? – Русский", – сказал бизнесмен.
Он пояснил, что живет в Великобритании как беженец уже 14,5 лет, находится под защитой конвенции о беженцах 1951 года и из-за этого не может получить гражданство Великобритании.
"[Банки] – какие-то ограничили оборот и очень долго зачисляли. Какие-то повыгоняли, какие-то, где спокойно можно было взять: понравился инвойс большой – пошел быстро взял кредит... Вот этого нет. Все исчезло одномоментно. И чтобы восстановить это, нам потребовался практически год", – сказал Чичваркин.
По его словам, для восстановления потребовались месяцы ежедневных переговоров с банками и много работы юристов.
"Я не хотел просыпаться, потому что ежедневно ты доказываешь в 48 лет, что ты не верблюд. Это очень неприятно. Понятно, что это проблемы очень первого мира. И понятно, что, зная, что происходит в нескольких сотнях километров отсюда на фронте, мои проблемы – это полное дерьмо по сравнению с тем, какие проблемы у людей, когда могут убить в любую секунду, но я столько времени и усилий потратил на то, чтобы у меня в жизни был комфорт... И по этому комфорту прилетело так, что удар был очень неприятный, очень существенный, чувствительный, сильный достаточно... Сейчас грех жаловаться. Мы все сделали", – сказал Чичваркин.
По его словам, "на юристов потратиться пришлось", но моральный ущерб был больше, чем финансовый.
Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью – из части Херсонской, Харьковской и Николаевской, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В ответ на нападение России на Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против президента России Владимира Путина.
Соединенные Штаты среди прочего ввели ограничения на операции с суверенным долгом РФ, запретили ввоз долларовых банкнот в РФ, ввели санкции против высшего военного и политического руководства России.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 11 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
По оценке украинской военной разведки на ноябрь, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились.
Кроме того, Евросоюз принял решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией.