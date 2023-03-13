Чичваркин: Меня повыгоняли из банков. По моему комфорту прилетело, удар был очень неприятный, существенный, чувствительный

Чичваркин: Я не хотел просыпаться, потому что ежедневно ты доказываешь в 48 лет, что ты не верблюд Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В ходе интервью Гордон спросил Чичваркина, уверенно ли он сейчас "стоит на ногах".

"Ну, после ударов, которые нанесли банки в прошлом году, моя предыдущая уверенность очень сильно зашаталась. Меня повыгоняли из банков. – Почему? – Русский", – сказал бизнесмен.

Он пояснил, что живет в Великобритании как беженец уже 14,5 лет, находится под защитой конвенции о беженцах 1951 года и из-за этого не может получить гражданство Великобритании.

"[Банки] – какие-то ограничили оборот и очень долго зачисляли. Какие-то повыгоняли, какие-то, где спокойно можно было взять: понравился инвойс большой – пошел быстро взял кредит... Вот этого нет. Все исчезло одномоментно. И чтобы восстановить это, нам потребовался практически год", – сказал Чичваркин.

По его словам, для восстановления потребовались месяцы ежедневных переговоров с банками и много работы юристов.

"Я не хотел просыпаться, потому что ежедневно ты доказываешь в 48 лет, что ты не верблюд. Это очень неприятно. Понятно, что это проблемы очень первого мира. И понятно, что, зная, что происходит в нескольких сотнях километров отсюда на фронте, мои проблемы – это полное дерьмо по сравнению с тем, какие проблемы у людей, когда могут убить в любую секунду, но я столько времени и усилий потратил на то, чтобы у меня в жизни был комфорт... И по этому комфорту прилетело так, что удар был очень неприятный, очень существенный, чувствительный, сильный достаточно... Сейчас грех жаловаться. Мы все сделали", – сказал Чичваркин.

По его словам, "на юристов потратиться пришлось", но моральный ущерб был больше, чем финансовый.

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