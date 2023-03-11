Чичваркин: Спасибо Путину за то, что положение русских в мире на сегодня – говно

"Спасибо [президенту РФ Владимиру] Путину за это положение [русских в мире] – говно", – сказал Чичваркин.

Бизнесмена спросили, будут ли россияне чувствовать коллективную, моральную и историческую ответственность за преступления режима Путина в Украине.

"Я не вхожу в очень удобную – предложенную, кстати, Путиным [систему] – что вот есть мы, русские, а есть весь остальной мир, в кольце врагов, это все... Тех людей, которые изначально русские и категорически против войны и делают все, чтобы Украина победила, и категорически против отмены русской культуры и русского языка, – нас не существует. И это очень легко, и этого зачастую даже в Европе больше, чем в Великобритании: мышление футбольных фанатов. Все, кто в синих футболках, за синего лидера. Все, кто в красных футболках, за красного лидера. Был офсайд, не было офсайда – пох...й. "Наши всегда правы, а те всегда не правы". Что бы ни было. И, безусловно, это проще всего", – сказал Чичваркин.

Он добавил, что если россияне будут жить только "внутри страны", то ответственности за преступления России в Украине они не почувствуют. Кроме того, для многих стран они будут оставаться "торговыми партнерами", а не "преступниками", добавил он.

"Если [русский народ] будет жить внутри, в себе, то, безусловно, нет. Потому что он никогда никуда не выедет: отберут еще и загранпаспорта, а для кого-то это будет дорого. Они там будут жить, вариться в своем собственном соку. Для полутора миллиардов индусов, для полутора миллиардов китайцев, для нескольких сот миллионов арабов русские не являются вообще ни врагом, ни преступником. Это торговые партнеры. И Россия, судя по всему, полностью развернется в сторону Китая. Основной торговый партнер будет Китай", – сказал бизнесмен.

Для Китая Россия будет "воспаленным сырьевым придатком", добавил Чичваркин.

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью

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