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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Чичваркин: Спасибо Путину за то, что положение русских в мире на сегодня – говно

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Россия будет "воспаленным сырьевым придатком" для Китая, сказал Чичваркин
Россия будет "воспаленным сырьевым придатком" для Китая, сказал Чичваркин
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Положение россиян в мире из-за войны России против Украины ухудшилось. Свое мнение по этому поводу высказал проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Спасибо [президенту РФ Владимиру] Путину за это положение [русских в мире] – говно", – сказал Чичваркин.

Бизнесмена спросили, будут ли россияне чувствовать коллективную, моральную и историческую ответственность за преступления режима Путина в Украине.

"Я не вхожу в очень удобную – предложенную, кстати, Путиным [систему] – что вот есть мы, русские, а есть весь остальной мир, в кольце врагов, это все... Тех людей, которые изначально русские и категорически против войны и делают все, чтобы Украина победила, и категорически против отмены русской культуры и русского языка, – нас не существует. И это очень легко, и этого зачастую даже в Европе больше, чем в Великобритании: мышление футбольных фанатов. Все, кто в синих футболках, за синего лидера. Все, кто в красных футболках, за красного лидера. Был офсайд, не было офсайда – пох...й. "Наши всегда правы, а те всегда не правы". Что бы ни было. И, безусловно, это проще всего", – сказал Чичваркин.

Он добавил, что если россияне будут жить только "внутри страны", то ответственности за преступления России в Украине они не почувствуют. Кроме того, для многих стран они будут оставаться "торговыми партнерами", а не "преступниками", добавил он.

"Если [русский народ] будет жить внутри, в себе, то, безусловно, нет. Потому что он никогда никуда не выедет: отберут еще и загранпаспорта, а для кого-то это будет дорого. Они там будут жить, вариться в своем собственном соку. Для полутора миллиардов индусов, для полутора миллиардов китайцев, для нескольких сот миллионов арабов русские не являются вообще ни врагом, ни преступником. Это торговые партнеры. И Россия, судя по всему, полностью развернется в сторону Китая. Основной торговый партнер будет Китай", – сказал бизнесмен.

Для Китая Россия будет "воспаленным сырьевым придатком", добавил Чичваркин.

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью 

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью – из части Херсонской, Харьковской и Николаевской, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В ответ на нападение России на Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против президента России Владимира Путина.

Соединенные Штаты среди прочего ввели ограничения на операции с суверенным долгом РФ, запретили ввоз долларовых банкнот в РФ, ввели санкции против высшего военного и политического руководства России

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 11 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею. 

По оценке украинской военной разведки на ноябрь, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились.

Кроме того, Евросоюз принял решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Евгений Чичваркин, преступление, война России против Украины, бизнесмен, россияне
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