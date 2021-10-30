Поставки российского газа в Германию через Польшу остановлены, включен реверс – СМИ

В начале субботы газопровод перешел в реверсный режим, качая газ в обратном направлении – с запада на восток. В промежутке времени между 11.00 и 12.00 реверсная прокачка была равна около 150 тыс. м³ в час.

Агентство связывает это с потреблением газа Польшей. По данным "Интерфакса", польские потребители получают топливо из газопровода "Ямал – Европа" и, если забор газа превышает его наличие в газопроводе по пути в Германию, трубопровод начинает работать в реверсном режиме.

Газопровод "Ямал – Европа" протяженностью более 2 тыс. км идет от российского города Торжок до немецкого Франкфурта-на-Одере. Мощность прокачки газа – 33 млрд м³ в год, или около 100 млн м³ в сутки.