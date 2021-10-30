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Поставки российского газа в Германию через Польшу остановлены, включен реверс – СМИ

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На рынке газа в Европе наблюдается дефицит
На рынке газа в Европе наблюдается дефицит
Фото: ЕРА

Поток российского газа, который транспортируется в Германию через Польшу по газопроводу "Ямал – Европа", упал до нуля. Об этом 30 октября со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade сообщает российское агентство "Интерфакс".

В начале субботы газопровод перешел в реверсный режим, качая газ в обратном направлении – с запада на восток. В промежутке времени между 11.00 и 12.00 реверсная прокачка была равна около 150 тыс. м³ в час.

Агентство связывает это с потреблением газа Польшей. По данным "Интерфакса", польские потребители получают топливо из газопровода "Ямал – Европа" и, если забор газа превышает его наличие в газопроводе по пути в Германию, трубопровод начинает работать в реверсном режиме.

Газопровод "Ямал – Европа" протяженностью более 2 тыс. км идет от российского города Торжок до немецкого Франкфурта-на-Одере. Мощность прокачки газа – 33 млрд м³ в год, или около 100 млн м³ в сутки.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe на 27 октября, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,08%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. Позже стоимость газа снизилась.

В сентябре более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль "Газпрома" в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов.

Теги: Россия, Германия, Польша, газ, реверс, газопровод, транзит
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