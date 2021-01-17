Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями

В Нидерландах разгорелся скандал с детскими пособиями, когда тысячи людей были ошибочно признаны мошенниками и были вынуждены вернуть доплату по уходу за детьми. Из-за этого теперь правительство страны уходит в отставку.

Правительство Нидерландов ушло в отставку после отчета о незаконном лишении граждан детских пособий Фото: EPA

Правительство Нидерландов ушло в отставку после скандала вокруг финансовой помощи семьям по уходу за детьми. Об этом 15 января сообщил телеканал NOS.

Это произошло после скандала с детскими пособиями, когда тысячи людей были ошибочно признаны мошенниками и были вынуждены вернуть доплату по уходу за детьми.

Месяц назад парламентская допросная комиссия Нидерландов опубликовала отчет по этому поводу. Основные выводы заключались в том, что по отношению к родителям была совершена "беспрецедентная несправедливость и что были нарушены основополагающие принципы верховенства закона".

Как отмечает Deutsche Welle, около 10 тыс. нидерландских семей получают компенсацию в €30 тыс. 46-летний повар Роджер Дериккс, отец двоих детей, рассказал изданию, что налоговики потребовали, чтобы он вернул €60 тыс. В качестве штрафа за якобы мошенничество у мужчины забрали холодильник, автомобиль и 40% зарплаты.