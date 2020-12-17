В Нидерландах решили не наказывать хакера, с пятой попытки угадавшего пароль Трампа в Twitter

23 октября специалист по кибербезопасности из Нидерландов Виктор Геверс заявил, что получил доступ к Twitter-аккаунту президента США Дональда Трампа. В прокуратуре Нидерландов решили его за это не наказывать, так как он действовал не со злым умыслом.

Прокуратура Нидерландов подтвердила, что хакер Виктор Геверс смог получить доступ к Twitter-аккаунту американского президента Дональда Трампа, но не стала его наказывать. Об этом говорится в сообщении прокуратуры от 16 декабря.

Группа нидерландских следователей по преступлениям в сфере высоких технологий изучила все подробности дела и пришла к выводу, что Геверс действовал как "этичный хакер", а потому решила не наказывать его за взлом.

Сам хакер в разговоре с полицией объяснил, что исследовал надежность пароля Трампа, так как если бы этот аккаунт в Twitter взломали незадолго до президентских выборов в США, это имело бы серьезные последствия.

В прокуратуре объяснили, что взлом аккаунтов в Нидерландах является преступлением, однако некоторые обстоятельства могут освободить хакера от наказания. К таким относится так называемое "ответственное раскрытие", когда хакер взламывает определенные системы с целью показать их уязвимость.

О том, что Геверс взломал аккаунт Трампа, стало известно 23 октября. Хакер сам рассказал об этом, сообщив, что смог подобрать пароль к учетной записи американского президента всего с пятой попытки – им оказался "maga2020!" (сокращение от фразы "Make America Great Again" – предвыборного лозунга Трампа).

Помогло взлому и то, что учетная запись Трампа не была защищена двухфакторной аутентификацией.