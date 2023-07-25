Правящая коалиция Японии ускоряет принятие правок в законах, которые разрешат экспорт оружия – СМИ

По данным издания, это может снять запрет на экспорт оружия, произведенного совместно с другими странами, что откроет путь к поставкам истребителей, разрабатываемых совместно с Великобританией и Италией, в другие государства.

Премьер-министр Фумио Кисида сообщил членам межпартийной рабочей группы, что правительство готовится представить свой проект на эту тему, и призвал законодателей возобновить переговоры, говорится в статье.

Источники Kyodo утверждают, что Япония хочет смягчить принципы передачи оборонного оборудования и технологий до того, как в конце 2023 года будет подписан трехсторонний договор о совместной разработке истребителей.

По инсайдерским данным, члены коалиции согласны на экспорт Японией летального вооружения, включая машины и корабли, в страны, с которыми Токио сотрудничает по вопросам безопасности, но при условии, что оно предназначено для спасения, транспортировки, бдительности, наблюдения или траления мин.

В статье также отмечается, что правительство стремится укрепить отечественную оборонную промышленность и расширить поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией.

О том, что японское правительство ведет переговоры с парламентской коалицией о введении изменений в правила экспорта оружия, со ссылкой на источники Kyodo писало месяц назад. По данным агентства, речь идет о разрешении на вывоз небоевых автомобилей и судов, на которые может быть установлено оружие.