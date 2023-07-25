Правящая коалиция Японии ускоряет принятие правок в законах, которые разрешат экспорт оружия – СМИ

По данным издания, это может снять запрет на экспорт оружия, произведенного совместно с другими странами, что откроет путь к поставкам истребителей, разрабатываемых совместно с Великобританией и Италией, в другие государства.
Премьер-министр Фумио Кисида сообщил членам межпартийной рабочей группы, что правительство готовится представить свой проект на эту тему, и призвал законодателей возобновить переговоры, говорится в статье.
Источники Kyodo утверждают, что Япония хочет смягчить принципы передачи оборонного оборудования и технологий до того, как в конце 2023 года будет подписан трехсторонний договор о совместной разработке истребителей.
По инсайдерским данным, члены коалиции согласны на экспорт Японией летального вооружения, включая машины и корабли, в страны, с которыми Токио сотрудничает по вопросам безопасности, но при условии, что оно предназначено для спасения, транспортировки, бдительности, наблюдения или траления мин.
В статье также отмечается, что правительство стремится укрепить отечественную оборонную промышленность и расширить поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией.
О том, что японское правительство ведет переговоры с парламентской коалицией о введении изменений в правила экспорта оружия, со ссылкой на источники Kyodo писало месяц назад. По данным агентства, речь идет о разрешении на вывоз небоевых автомобилей и судов, на которые может быть установлено оружие.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.
21 марта с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России в Украину приезжал премьер-министр Японии Кисида. Он посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине.
По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Кисида сообщил о предоставлении Японией Украине $0,5 млрд, часть средств из которых пойдет на нелетальное вооружение.
13 мая японский министр финансов Судзуки Сюнъити заявил, что Япония планирует выделить Украине $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года.