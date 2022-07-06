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Норвежские нефтяники объявили забастовку, из-за которой экспорт газа мог сократиться почти на 60%. Правительству удалось договориться

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Норвежские нефтяники приняли условия правительства и прекратили протест
Норвежские нефтяники приняли условия правительства и прекратили протест
Фото: EPA

5 июля работники трех норвежских нефте- и газодобывающих предприятий объявили забастовку из-за недовольства уровнем заработной платы. Уже в среду ожидалось сокращение добычи нефти на 130 тыс. баррелей в день, сообщает телеканал Euronews.

Протест объявили члены профсоюза Lederne, работающие на трех месторождениях: Gudrun, Oseberg Süd и Oseberg Ost. По информации норвежского агентства The Local, забастовка насчитывала 74 участника. Основное требование – повысить заработную плату, чтобы компенсировать инфляцию на фоне высоких цен на энергоносители. 

По оценке нефтяной компании Equinor, из-за остановки трех месторождений 5 июля добыча газа должна была сократиться на 89 тыс. баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте. По данным Норвежской нефтяной ассоциации, распространение забастовки на все месторождения, объявленные профсоюзом Lederne, будет означать потерю суточной добычи 341 тыс. баррелей газа и экспорта 1,12 млн баррелей газа в день в нефтяном эквиваленте. Это 56% всего экспорта норвежского газа.

На прошлой неделе протестующим предложили повысить зарплату на 4–4,5%, сообщает агентство Reuters. Но они отказались, ссылаясь на то, что уровень инфляции в мае составил 5,7% в годовом исчислении.

5 июля в урегулирование конфликта вмешалось правительство Норвегии. В результате переговоров стороны пришли к условиям, устроившим протестующих. После этого забастовка была прекращена, а работа месторождений восстановилась. 

"Рабочие возвращаются к работе как можно скорее. Мы отменяем запланированную эскалацию", – заявил агентству Reuters лидер профсоюза Lederne Аудун Ингвартсен. На вопрос, закончилась ли забастовка, он ответил: "Да".

Контекст:

Норвегия является одним из крупнейших поставщиков топлива в страны Евросоюза. По данным Еврокомиссии, страна экспортировала около четверти всего потребляемого в Европе газа.

В конце июня – на фоне вторжения России в Украину и введенных в связи с этим санкций против РФ – ЕС и Норвегия договорились об увеличении долгосрочных поставок в страны Евросоюза.

Теги: инфляция, забастовка, протесты, Норвегия, нефть, газодобыча, ЕС
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