Норвежские нефтяники объявили забастовку, из-за которой экспорт газа мог сократиться почти на 60%. Правительству удалось договориться

Протест объявили члены профсоюза Lederne, работающие на трех месторождениях: Gudrun, Oseberg Süd и Oseberg Ost. По информации норвежского агентства The Local, забастовка насчитывала 74 участника. Основное требование – повысить заработную плату, чтобы компенсировать инфляцию на фоне высоких цен на энергоносители.

По оценке нефтяной компании Equinor, из-за остановки трех месторождений 5 июля добыча газа должна была сократиться на 89 тыс. баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте. По данным Норвежской нефтяной ассоциации, распространение забастовки на все месторождения, объявленные профсоюзом Lederne, будет означать потерю суточной добычи 341 тыс. баррелей газа и экспорта 1,12 млн баррелей газа в день в нефтяном эквиваленте. Это 56% всего экспорта норвежского газа.

На прошлой неделе протестующим предложили повысить зарплату на 4–4,5%, сообщает агентство Reuters. Но они отказались, ссылаясь на то, что уровень инфляции в мае составил 5,7% в годовом исчислении.

5 июля в урегулирование конфликта вмешалось правительство Норвегии. В результате переговоров стороны пришли к условиям, устроившим протестующих. После этого забастовка была прекращена, а работа месторождений восстановилась.

"Рабочие возвращаются к работе как можно скорее. Мы отменяем запланированную эскалацию", – заявил агентству Reuters лидер профсоюза Lederne Аудун Ингвартсен. На вопрос, закончилась ли забастовка, он ответил: "Да".