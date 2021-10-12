Премьер Польши обвинил оппозицию во лжи – Варшава не планирует выходить из ЕС

"Еще раз подчеркиваю: Polexit – фейковая новость! Оппозиция пытается намекнуть, что мы хотим ослабить Польшу, выйдя из ЕС. Это ложь, призванная ослабить весь союз", – написал глава правительства Польши.

9 октября бывший президент Совета ЕС, глава Европейской народной партии и лидер оппозиционной политической силы "Гражданская платформа" Дональд Туск опубликовал в Twitter видеообращение, призвав не допустить выхода Польши из Евросоюза. Он обвинил лидера консервативной партии "Право и справедливость", вице-премьера Ярослава Качиньского в планировании операции "по выводу Польши из Европы".

Туск назвал "предательством польских мечтаний о безопасности, благосостоянии и свободе" решение Конституционного трибунала, который признал, что законодательство Польши имеет высшую силу, чем право Евросоюза.

10 октября в Польше прошли массовые митинги против возможного выхода страны из Евросоюза.