Премьер Польши обвинил оппозицию во лжи – Варшава не планирует выходить из ЕС

"Еще раз подчеркиваю: Polexit – фейковая новость! Оппозиция пытается намекнуть, что мы хотим ослабить Польшу, выйдя из ЕС. Это ложь, призванная ослабить весь союз", – написал глава правительства Польши.
9 октября бывший президент Совета ЕС, глава Европейской народной партии и лидер оппозиционной политической силы "Гражданская платформа" Дональд Туск опубликовал в Twitter видеообращение, призвав не допустить выхода Польши из Евросоюза. Он обвинил лидера консервативной партии "Право и справедливость", вице-премьера Ярослава Качиньского в планировании операции "по выводу Польши из Европы".
Туск назвал "предательством польских мечтаний о безопасности, благосостоянии и свободе" решение Конституционного трибунала, который признал, что законодательство Польши имеет высшую силу, чем право Евросоюза.
10 октября в Польше прошли массовые митинги против возможного выхода страны из Евросоюза.
7 октября Конституционный трибунал Польши большинством голосов постановил, что некоторые положения договоров о Евросоюзе противоречат конституции страны. Трибунал рассмотрел заявление Моравецкого относительно закрепленного в договорах принципа верховенства права ЕС над национальным законодательством.
В частности, Конституционный трибунал постановил, что этот принцип не соответствует ст. 90 конституции Польши. В ней говорится, что в рамках международной сделки Польша может передать полномочия органа госвласти "в некоторых вопросах".
"Место Польши есть и будет в ЕС", но "мы не согласны, чтобы к нам относились, как к стране второго сорта", заявлял Моравецкий.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Брюссель примет "все средства", чтобы обеспечить уважение к праву ЕС в Польше, сообщила "Німецька хвиля".
Франция и Германия призвали Польшу к полному соблюдению правил Евросоюза.
По мнению еврокомиссара из Чехии Веры Юровой, если в ЕС не будут придерживаться принципа, согласно которому равные правила соблюдаются одинаково повсюду в Европе, "вся Европа начнет рушиться". Она отмечала, что ЕС должен оспорить решение Конституционного трибунала Польши.