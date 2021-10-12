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Премьер Польши обвинил оппозицию во лжи – Варшава не планирует выходить из ЕС

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Polexit фейковая новость, отметил Моравецкий
Polexit – фейковая новость, отметил Моравецкий
Фото: EPA

Правительство Польши не ставит перед собой цель выхода страны из Европейского союза. Об этом 12 октября в Facebook сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Еще раз подчеркиваю: Polexit – фейковая новость! Оппозиция пытается намекнуть, что мы хотим ослабить Польшу, выйдя из ЕС. Это ложь, призванная ослабить весь союз", – написал глава правительства Польши.

https://www.facebook.com/MorawieckiPL/posts/409452763879120

9 октября бывший президент Совета ЕС, глава Европейской народной партии и лидер оппозиционной политической силы "Гражданская платформа" Дональд Туск опубликовал в Twitter видеообращение, призвав не допустить выхода Польши из Евросоюза. Он обвинил лидера консервативной партии "Право и справедливость", вице-премьера Ярослава Качиньского в планировании операции "по выводу Польши из Европы".

Туск назвал "предательством польских мечтаний о безопасности, благосостоянии и свободе" решение Конституционного трибунала, который признал, что законодательство Польши имеет высшую силу, чем право Евросоюза.

10 октября в Польше прошли массовые митинги против возможного выхода страны из Евросоюза.

Контекст:

7 октября Конституционный трибунал Польши большинством голосов постановил, что некоторые положения договоров о Евросоюзе противоречат конституции страны. Трибунал рассмотрел заявление Моравецкого относительно закрепленного в договорах принципа верховенства права ЕС над национальным законодательством.

В частности, Конституционный трибунал постановил, что этот принцип не соответствует ст. 90 конституции Польши. В ней говорится, что в рамках международной сделки Польша может передать полномочия органа госвласти "в некоторых вопросах".

"Место Польши есть и будет в ЕС", но "мы не согласны, чтобы к нам относились, как к стране второго сорта", заявлял Моравецкий.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Брюссель примет "все средства", чтобы обеспечить уважение к праву ЕС в Польше, сообщила "Німецька хвиля".

Франция и Германия призвали Польшу к полному соблюдению правил Евросоюза.

По мнению еврокомиссара из Чехии Веры Юровой, если в ЕС не будут придерживаться принципа, согласно которому равные правила соблюдаются одинаково повсюду в Европе, "вся Европа начнет рушиться". Она отмечала, что ЕС должен оспорить решение Конституционного трибунала Польши.

Теги: конституция, Польша, оппозиция, правительство, митинг, законодательство, Европа, трибунал, Евросоюз, премьер-министр, Матеуш Моравецкий, ЕС
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