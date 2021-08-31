Пресс-секретарь Навального покинула Россию – СМИ

По данным одного из источников, Ярмыш уехала в Хельсинки.

При этом 16 августа Ярмыш приговорили к полутора годам ограничения свободы. Ее обязали находиться дома с 22.00 до 6.00, запретили участвовать в митингах, организовывать массовые акции.

Также ей было запрещено покидать пределы Московской области без разрешения инспектора Федеральной службы исполнения наказаний.