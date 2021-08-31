Пресс-секретарь Навального покинула Россию – СМИ

По данным одного из источников, Ярмыш уехала в Хельсинки.
При этом 16 августа Ярмыш приговорили к полутора годам ограничения свободы. Ее обязали находиться дома с 22.00 до 6.00, запретили участвовать в митингах, организовывать массовые акции.
Также ей было запрещено покидать пределы Московской области без разрешения инспектора Федеральной службы исполнения наказаний.
Ярмыш и еще восемь человек обвинялись в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время организации акций протеста в поддержку Навального в январе ("санитарное дело").
Пресс-секретарь Навального стала четвертой осужденной по "санитарному делу", отметила "Русская служба BBC". 3 августа к полутора годам ограничения свободы была приговорена бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией, соратница Навального Любовь Соболь, 6 августа суд назначил один год лишения свободы условно брату Навального Олегу и один год ограничения свободы соратнику политика Николаю Ляскину.
По версии Следственного комитета России, подсудимые распространяли анонсы митингов и тем самым способствовали распространению коронавирусной инфекции.