Президент Израиля поручит формирование правительства сопернику Нетаньяху

Президент Израиля Реувен Ривлин поручит сформировать новое правительство лидеру правоцентристской партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу, который является основным политическим конкурентом действующего премьера Биньямина Нетаньяху.

Президент Израиля Реувен Ривлин намерен сегодня вручить мандат на формирование правительства лидеру центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу. Об этом сообщает издание NEWSru.co.il.

По итогам консультаций 61 депутат парламента страны – Кнессета – порекомендовал президенту доверить формирование правительства экс-начальнику Генштаба армии обороны Израиля Ганцу.

Встреча Ривлина, действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Ганца состоялась 15 марта, после ее завершения "Кахоль-Лаван" и партия Нетаньяху "Ликуд" опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что рабочие группы начнут переговоры в самое ближайшее время.

По итогам внеочередных выборов в Кнессет 2 марта "Ликуд" получил 36 мест в парламенте, "Кахоль-Лаван" – 33.

Эти парламентские выборы стали уже третьими за последние 11 месяцев.

В ходе парламентских выборов 9 апреля партия "Ликуд" и оппозиционный "Кахоль-Лаван" получили равное количество депутатских мест – по 35. Однако вместе с партнерами по правому крылу "Ликуд" получил большинство и право формировать коалицию. Переговоры оказались безрезультатными.

17 сентября в Израиле прошли досрочные выборы в парламент. По итогам голосования "Ликуд" получил 31 место из 120, уступив "Кахоль-Лавану". Вместе с союзниками по правому блоку Нетаньяху получил 55 мест, центристский блок Ганца – 56.

Если правительство не будет сформировано в этот раз, в стране могут быть объявлены четвертые выборы в Кнессет за год.