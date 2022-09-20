Президент Тайваня заявила, что гордится помощью Украине в "кровавой бойне" с Путиным

По ее словам, "наблюдая за кровавой бойней российского вторжения", Тайвань гордится своими усилиями по оказанию помощи Украине в ее борьбе за свободу, и эти усилия должны продолжаться.
С начала полномасштабного вторжения жители страны собрали около $30 млн для гуманитарной помощи, а правительство присоединилось к санкциям, введенным Западом против РФ после начала войны, цитирует Цай агентство.
Президент заявила, что Тайвань сталкивается со все более агрессивными угрозами со стороны Китая. И, по ее мнению, "тайваньская демократия не будет единственным, что КНР стремится уничтожить".
Она призвала Генеральную Ассамблею ООН, которая проходит в Нью-Йорке, рассмотреть принятие Тайваня, чтобы "противостоять будущим вызовам и защищать основанный на правилах международный порядок".
Тайвань не является членом ООН из-за возражений Китая, который считает его своей провинцией, не имеющей права на атрибуты государства, отмечает Reuters.
18 сентября президент США Джо Байден в интервью CBS 60 Minutes заявил, что американские войска будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения. На вопрос журналиста, имел ли он в виду, что, в отличие от Украины, армия США начнет боевые действия против Китая, Байден ответил утвердительно.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая.
Сейчас наблюдается эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.
29 августа Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около $1,1 млрд. По данным Центрального разведывательного управления США, Китай рассматривает планы силового взятия под контроль Тайваня до 2027 года.