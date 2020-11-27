Привитый от коронавируса российский журналист сообщил, что заболел COVID-19

Участвовавший в испытаниях вакцины от COVID-19 журналист Алексей Пивоваров заразился коронавирусом. Он высказал мнение, что ему вводили плацебо.

Российский журналист Алексей Пивоваров сообщил, что заболел коронавирусной болезнью COVID-19, несмотря на то, что два месяца назад привился вакциной "Спутник V".

"Два месяца назад я делал прививку от COVID-19. Вот – опытным путем установил, что это было плацебо. Либо "Спутник" в моем случае не сработал. В общем, подал теперь заявку на вступление в клуб переболевших. Самочувствие вполне терпимое", – написал он в Twitter.

И да, два месяца назад я делал прививку от ковида. Вот — опытным путем установил, что это было плацебо. Либо «Спутник» в моем случае не сработал. В общем, подал теперь заявку на вступление в Клуб переболевших. Самочувствие — вполне терпимое — Алексей Пивоваров (@pivo_varov) November 27, 2020

В октябре о заражении коронавирусом сообщил депутат Госдумы Валерий Гартунг, который участвовал в испытании российской вакцины от коронавируса. Депутат высказал мнение, что получал плацебо в ходе исследований.

Сообщалось также об инфицировании ранее привитых от коронавируса российских медиков.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – "Спутник V" – президент РФ Владимир Путин заявил в августе. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась. В США считают российскую вакцину недоработанной.

На сегодняшний день, по данным ВОЗ (.pdf), в мире проходят испытания 48 вакцин-кандидатов против коронавируса, ни одна из них пока не одобрена. Среди кандидатов – вакцины BNT162b2 и mRNA-1273. Первую разработала американская фармацевтическая компания Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. По информации разработчиков, ее эффективность составляет 95%. Вторую вакцину испытывает американская компания Moderna. Как сообщили в компании, препарат показал эффективность 94,5%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 27 ноября COVID-19 заболело 2,215 млн человек, умерло 38 558 тыс. человек, выздоровело 1,712 млн.