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"Просто отвратительно". Премьер-министр Литвы отреагировала на "Терпи, моя красавица" от Путина

Шимоните сожалеет, что Путин осмелился использовать такой язык по отношению к Украине
Шимоните сожалеет, что Путин осмелился использовать такой язык по отношению к Украине
Фото: EPA

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 11 февраля в интервью "Радіо Свобода" прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который высказался о выполнение Украиной Минских соглашений фразой: "Нравится не нравится – терпи, моя красавица".

"Я считаю, что это просто отвратительно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такой язык по отношению к другой стране", – заявила она.

Контекст:

7 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, говоря о Минских соглашениях и якобы нежелании Украины их выполнять, Путин заявил: "Но нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять". Ряд СМИ обратили внимание, что это перефразированная цитата из нецензурной песни российской группы "Красная плесень" "Чтобы гость не уходил", которую можно трактовать как посвященную некрофилии и каннибализму. "Звучит как шутка об изнасиловании, но если погуглить, то все еще хуже", – отметил журналист Financial Times в Москве Макс Седдон.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что убежден: "Путин не знаком с творчеством этой группы", – сообщила "Медуза". Он добавил, что по его мнению, эта группа позаимствовала слова для песни из российского фольклора.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля ответил Путину. "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – тут, конечно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина – действительно красавица. По поводу "моя" – мне кажется, что это уже перебор", – отметил он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя высказывания Путина, назвала возмутительными шутки об изнасиловании

Путин 10 февраля заявил, что его заявление "не имело никакого личного измерения".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Литва, Минские соглашения, минские переговоры, Ингрида Шимоните
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